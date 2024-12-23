ATM'lerde Bu Şifreler Yasaklandı! Israr Edilirse Kredi ve Banka Kartı Bloke Olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), güvenlik ile ilgili oldukça önemli bir kararın altına imza attı. Kredi kartı dolandırıcılığını önlemeyi amaçlayan bu karar ile birlikte ATM'lerde bazı şifreler yasaklandı. Yeni düzenelme bugünden itibaren uygulanmaya başladı.

Kredi ve Banka Kartlarında Hangi Şifreler Yasaklandı?

Önceden alınan bir karar ile ATM'lerde şifre olarak doğum tarihlerinin kullanılması yasaklanmıştı ancak futbol kulüplerinin kuruluş yılları ve plaka kodları gibi tahmin edilmesi çok kolay şifreler tercih edilebiliyordu. Bunlar her ne kadar hatırlanması kolay şifreler olsa da güvenlik açısından büyük bir risk içeriyordu.

BDDK, vatandaşların daha güçlü şifreler oluşturması için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Artık 1905, 1903, 1907 gibi spor kulüplerinin kuruluş tarihleri, 1881, 1453, 1923 gibi önemli yıllar ve 0101, 0606, 3434 gibi plaka kodları kullanılamayacak.

Böylece kart sahiplerinin daha güvenli parolalar kullanmaya teşvik edilecek ve dolandırıcıların kartlara kolayca erişebilmesinin önüne geçilecek. Peki, ATM'de kredi kartı ve banka kartı için eski şifrede ısrar edilirse ne olacak?

Yasaklı şifreleri kullanmaya devam eden kişiler, ATM'de işlem yapmak istediğinde bir uyarı ile karşılaşacak. Eğer kullanıcı uyarıyı dikkate almayıp yeni parola belirlemezse kartları güvenlik nedeniyle bloke edilecek.

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