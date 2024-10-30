Bu Ürünü Kullananlar Dikkat: Bakanlık Satışını Yasakladı!
Gazetelerde bir ilan yayınlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bir markaya ait ürünü yasaklama kararı aldı. İşte söz konusu ürüne dair detaylar!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Pulsar markasına ait saç kurutma makinesini yasaklama kararı aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu ürün piyasadan toplatılarak bertaraf edilecek.
Bakanlık Pulsar'ın Saç Kurutma Makinesini Neden Yasakladı?
Oksijen Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakanlık, Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesine dair bir ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine karar verildiği belirtildi.
Bakanlık, bu ürüne sahip olan kişilerin belirtilen adrese teslim etmesi gerektiğini de ifade etti. İlanda yer alan açıklama şu şekilde:
Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.
PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri "Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir.