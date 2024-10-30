Bu Ürünü Kullananlar Dikkat: Bakanlık Satışını Yasakladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Pulsar markasına ait saç kurutma makinesini yasaklama kararı aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu ürün piyasadan toplatılarak bertaraf edilecek.

Bakanlık Pulsar'ın Saç Kurutma Makinesini Neden Yasakladı?

Oksijen Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakanlık, Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesine dair bir ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine karar verildiği belirtildi.

Bakanlık, bu ürüne sahip olan kişilerin belirtilen adrese teslim etmesi gerektiğini de ifade etti. İlanda yer alan açıklama şu şekilde: