Türkiye'nin En Büyük İnternet Servis Sağlayıcılarından Millenicom Satıldı!

Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcılarından biri olan Millenicom, dev bir anlaşma ile Socar tarafından satıldı. İşte detaylar!

Millenicom, Socar Türkiye'ye Satıldı

Socar Türkiye tarafından kurulan ve Türkiye'deki internet abonelerinin en büyük sorunu olan taahhüt sözleşmelerine açtığı savaş ile bilinen Millenicom, el değiştirdi. Zaman içerisinde ülkemizde 400 binden fazla aboneye ulaşan internet servis sağlayıcısı, artık Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında müşterilerine hizmet verecek.

2019 yılından bu yana Socar Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren şirketin satış nedeni olarak ise Socar'ın faaliyet alanlarının dışında kalması gösterildi. Şirketin kendi uzmanlık alanlarına odaklanarak Millenicom'un gelişimini bir başka uzman ele bırakıldığı açıklandı. Anlaşmanın maliyeti şu an için bilinmezken, Millenciom kullanıcılarının aklındaki soru bundan sonra ne olacak oldu.

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