BluTV'nin Adı ve Logosu Değişiyor!

Yerli dijital içerik platformu BluTV, isim değişikliğine hazırlanıyor. Bir süre önce Warner Bros. tarafından satın alınan şirket, 2025 itibariyle yoluna Max olarak devam edecek. Sadece isim ve logo değişikliğine gidecek olan platform, Prens gibi orijinal yapımlara ek olarak HBO dizilerini, DC içeriklerini ve Warner Bros filmlerini bünyesinde barındırmaya devam edecek. İşte detaylar!

BluTV, 2025'te Max olacak

2015 yılında yayın hayatına başlayan ve günümüzde Prens gibi orijinal yapımlar sayesinde popülerliğinin zirvesinde olan BluTV için yolun sonuna gelindi. 2021'de yüzde 30'u 2023'te ise tamamı Warner Bros. Discovery'e satılan platform, 2025 itibariyle yoluna Max olarak devam edecek. Böylelikle platformun adı ve logosu değişecek.

Bilmeyenler için Max, HBO Max olarak yayın hayatına başlayan ancak daha sonra Max olarak kısaltılan bir dijital içerik platformu. İçerisinde Warner Bros ve Discovery içeriklerini barındıran platform, ülkemizde aktif değildi. Ancak kullanıcılar BluTV üzerinden tüm Max içeriklerine erişebiliyordu. Ancak bu çift başlılık 2025 itibariyle sona erecek.

BluTV'nin yerini Max'e bırakması her ne kadar içerik anlamında negatif bir etkiye shaip olmayacak gibi görünse de fiyatlarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ayrıca Hepsiburada Premium aboneleri de şu an BluTV'ye ücretsiz erişebiliyor. Değişikliğin bu iş birliğini nasıl etkileyeceği de kullanıcıların kafasını karıştırıyor.

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