2025 Yılı İçin Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı! Nasıl Öğrenilir?

2025 yılı için bedelli askerlik yerleri açıklandı. Millî Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyurunun ardından bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan kişilerin nerede askerlik yapacağı belli oldu.

Bedelli Askerlik Yeri Nasıl Öğrenilir?

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı. T.C. kimlik numarası ve şifre aracılığıyla e-Devlet Kapısı üzerinden Askerliğim hizmetine girin. Bu hizmet üzerinden teslim olacağınız birlikleri ve sevk tarihlerini görüntüleyebilirsiniz.

Belirtilen teslim tarihinden önce sevk belgeniz ile beraber birliklerinize teslim olabilirsiniz. PekiBedelli askerlik sevk tarihlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

2025 Yılı İçin Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

2025 Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Bedelli askerlik ücreti Ocak 2025'te açıklanan karar ile 217 bin 871 TL'den 243 bin 13 TL'ye yükseldi. Yapılan bu artış, yaklaşık %11.54 oranında bir yükselişi temsil ediyor. Bedelli askerlik ücretinde Ocak 2025’te yapılan güncelleme, ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi.