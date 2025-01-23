2025 Yılı İçin Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı! Nasıl Öğrenilir?
2025 yılı için bedelli askerlik yerleri açıklandı. Peki, bedelli askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
2025 yılı için bedelli askerlik yerleri açıklandı. Millî Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyurunun ardından bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan kişilerin nerede askerlik yapacağı belli oldu.
Bedelli Askerlik Yeri Nasıl Öğrenilir?
Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı. T.C. kimlik numarası ve şifre aracılığıyla e-Devlet Kapısı üzerinden Askerliğim hizmetine girin. Bu hizmet üzerinden teslim olacağınız birlikleri ve sevk tarihlerini görüntüleyebilirsiniz.
Belirtilen teslim tarihinden önce sevk belgeniz ile beraber birliklerinize teslim olabilirsiniz. PekiBedelli askerlik sevk tarihlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
2025 Yılı İçin Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri
- 02 Şubat 2025
- 01 Mart 2025
- 03 Nisan 2025
- 08 Mayıs 2025
- 12 Haziran 2025
- 10 Temmuz 2025
- 07 Ağustos 2025
- 04 Eylül 2025
- 07 Ekim 2025
- 06 Kasım 2025
- 04 Aralık 2025
2025 Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?
Bedelli askerlik ücreti Ocak 2025'te açıklanan karar ile 217 bin 871 TL'den 243 bin 13 TL'ye yükseldi. Yapılan bu artış, yaklaşık %11.54 oranında bir yükselişi temsil ediyor. Bedelli askerlik ücretinde Ocak 2025’te yapılan güncelleme, ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi.