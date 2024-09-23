Beşiktaş - Ajax Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş, grup aşaması yerine ilk kez lig usulü olarak düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Beşiktaş - Ajax maç linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off aşamasında Lugano'yu ikinci turda 5-1 yenerek lig aşamasına yükselmeyi başardı. İşte BJK - Ajax maçı nereden izlenir sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruların yanıtı!

Beşiktaş - Ajax Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Beşiktaş - Ajax Linki!

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Ajax'In maçı 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Büyük bir merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Beşiktaş - Ajax karşılaşması TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Perşembe günkü maç, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yer alan Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Maçın biletleri ise çok kısa süre içerisinde tükendi.

"Beşiktaş - Ajax maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Ajax maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

Beşiktaş - Ajax Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Ajax maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi sorularınıza yanıtı verdik, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, BJK - Ajax maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Omar Colley

Emirhan Topçu

Milot Rashica

Al-Musrati

Gedson Fernandes

Semih Kılıçsoy

Ciro Immobile

Rafa Silva

Ajax Muhtemel 11 Kadrosu

Remko Pasveer

Devyne Rensch

Jorrel Hato

Youri Baas

Josip Sutalo

Jordan Henderson

Kenneth Taylor

Steven Berghuis

Mika Marcel Godts

Chuba Akpom

Carlos Borges

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Ajax maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.