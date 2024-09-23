Beşiktaş - Ajax Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş - Ajax maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Beşiktaş, grup aşaması yerine ilk kez lig usulü olarak düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Beşiktaş - Ajax maç linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off aşamasında Lugano'yu ikinci turda 5-1 yenerek lig aşamasına yükselmeyi başardı. İşte BJK - Ajax maçı nereden izlenir sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruların yanıtı!

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Beşiktaş - Ajax Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Beşiktaş - Ajax Linki!

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Ajax'In maçı 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Büyük bir merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Beşiktaş - Ajax karşılaşması TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Perşembe günkü maç, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yer alan Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Maçın biletleri ise çok kısa süre içerisinde tükendi.

"Beşiktaş - Ajax maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Ajax maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

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Beşiktaş - Ajax Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Ajax maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi sorularınıza yanıtı verdik, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, BJK - Ajax maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Mert Günok
  • Jonas Svensson
  • Gabriel Paulista
  • Omar Colley
  • Emirhan Topçu
  • Milot Rashica
  • Al-Musrati
  • Gedson Fernandes
  • Semih Kılıçsoy
  • Ciro Immobile
  • Rafa Silva

Ajax Muhtemel 11 Kadrosu

  • Remko Pasveer
  • Devyne Rensch
  • Jorrel Hato
  • Youri Baas
  • Josip Sutalo
  • Jordan Henderson
  • Kenneth Taylor
  • Steven Berghuis
  • Mika Marcel Godts
  • Chuba Akpom
  • Carlos Borges

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Ajax maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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