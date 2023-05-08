Tabii, TRT’nin sevilen içeriklerine rahatlıkla ulaşabileceğiniz yeni nesil bir yayın platformudur.

Ömer Dursun - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İçerisinde yerli ve yabancı pek çok yapımı bulabileceğiniz Tabii, TRT tarafından oluşturulan bir yayın servisidir. Tüm ailenizin keyifle takip edebileceği Tabii, Android ve IOS cihazlarla uyumludur. Aynı şekilde web sitesi üzerinden de takip edebileceğiniz Tabii, ücretsiz bir platformdur.

Tabii İndir

Türkiye’den dünyaya açtığı kapıda; yerli ve yabancı filmlerin dışında belgesel, spor ve çocuk içerikleri de servis eden Tabii, TRT’nin en yeni yayın kolu olarak öne çıkıyor. Dünya çapında büyük hayran kitlelerine sahip olan Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı TRT, şimdi de dijital platformuyla özgün içeriklerini sunmaya hazırlanıyor.

Tabii’yi mobil cihazınıza indirdikten sonra dilediğiniz yerde ve zamanda sevdiğiniz içerikleri seyretmeye başlayabilirsiniz. İnternet kullanımının kısıtlı olduğu durumlara karşılık indirerek de seyredebileceğiniz Tabii içerikleri, yakından ilişkiler kurabileceğiniz hikayelere sahip.

Tabii’nin işitme engelliler için de sunmuş olduğu imkânlar mevcut. Haber bültenlerinden dizilere kadar tüm içeriklerin onlara özel olarak düzenlenmesi, Tabii’nin kapsayıcı yönüne vurgu yapıyor.

Tabii Özellikleri

Tabii’nin içerikleri sadece dizi, film ya da belgesellerle sınırlı kalmıyor. Zira koronavirüs döneminde oluşturulan EBA eğitim sistemine de Tabii üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise içeriklerinin tümüne buradan ulaşarak uzaktan eğitim döneminde kolaylıkla derslerinizi takip edebilirsiniz.

Tamamını ailenizle rahatlıkla izleyebileceğiniz Tabii’nin içerikleri, geleceğe bakan penceresinden geçmişi anmaya hazırlanıyor. Diriliş: Ertuğrul’un haricinde; Alparslan ve Uyanış: Büyük Selçuklu, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Kıbrıs: Zafere Doğru gibi dönem dizilerine sahip olan TRT, Tabii’yle geleceğin dünyasına ışık tutuyor.

Tabii’nin öne çıkan diğer özelliklerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür: