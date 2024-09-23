Fenerbahçe - Royale Union SG Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise olarak da bilinen Royale Union SG ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Royale Union SG maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Fenerbahçe - Royale Union SG maç linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Fenerbahçe - Royale Union SG Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Fenerbahçe - Royale Union SG Linki!

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe - Royale Union SG'nin (Union Saint-Gilloise) maçı 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Büyük bir merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Royale Union SG karşılaşması TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Perşembe günkü maç, İstanbul'da yer alan Ülker Stadyumu'nda oynanacak. "Fenerbahçe - Royale Union SG nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Royale Union SG maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı TRT 1 kanalından da izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Royale Union SG Maçı Bilet Fiyatları

Eğer Fenerbahçe - Royale Union SG (Union Saint-Gilloise) maçı nereden izlenir sorusunun cevabı sizin için yeterliyse gelin birlikte bir diğer önemli soruya cevap arayalım. Fenerbahçe - Royale Union SG maçı biletleri ne kadar?

25 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren biletler genel satışa sunulacak. İşte futbol mücadelesinin bilet ücret listesi:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

1.500,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.000,00 TL

2.000,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.200,00 TL

2.200,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.400,00 TL

2.400,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.600,00 TL

2.600,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 2.900,00 TL

2.900,00 TL FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.000,00 TL

4.000,00 TL FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 4.700,00 TL

4.700,00 TL FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL

6.700,00 TL FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.700,00 TL

7.700,00 TL VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 20.000,00 TL

Fenerbahçe - Royale Union SG Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Royale Union SG maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi sorularınıza yanıtı verdik, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, FB- Royale Union SG maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Livakovic

Oostwerwolde

Söyüncü

Becao

Müldür

Yüksek

Fred

Saint-Maximin

Syzmanski

Tadic

En-Nesyri

Royale Union SG Muhtemel 11 Kadrosu

Ivanovic

Fuseini

Terho

Rasmussen

Vanhoutte

Sadiki

Castro-Montes

Leysen

Machida

Burgess

Moris

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Royale Union SG maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.