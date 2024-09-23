Fenerbahçe - Royale Union SG Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Fenerbahçe - Royale Union SG maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte FB - Royale Union SG maçı ne zaman gibi merak edilen soruların yanıtı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise olarak da bilinen Royale Union SG ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Royale Union SG maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Fenerbahçe - Royale Union SG maç linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.
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Fenerbahçe - Royale Union SG Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Fenerbahçe - Royale Union SG Linki!
UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe - Royale Union SG'nin (Union Saint-Gilloise) maçı 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Büyük bir merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Royale Union SG karşılaşması TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
Perşembe günkü maç, İstanbul'da yer alan Ülker Stadyumu'nda oynanacak. "Fenerbahçe - Royale Union SG nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Royale Union SG maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı TRT 1 kanalından da izleyebilirsiniz.
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TRT 1 canlı izle seçeneği sayesinde televizyonun olmadığı ortamlarda da popüler TV kanalını izlemeye devam edebilirsiniz. İşte yöntemler!
Fenerbahçe - Royale Union SG Maçı Bilet Fiyatları
Eğer Fenerbahçe - Royale Union SG (Union Saint-Gilloise) maçı nereden izlenir sorusunun cevabı sizin için yeterliyse gelin birlikte bir diğer önemli soruya cevap arayalım. Fenerbahçe - Royale Union SG maçı biletleri ne kadar?
25 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren biletler genel satışa sunulacak. İşte futbol mücadelesinin bilet ücret listesi:
- KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.000,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.200,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.400,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.600,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 2.900,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.000,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 4.700,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.700,00 TL
- VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 20.000,00 TL
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Fenerbahçe - Royale Union SG Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)
Fenerbahçe - Royale Union SG maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi sorularınıza yanıtı verdik, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, FB- Royale Union SG maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Livakovic
- Oostwerwolde
- Söyüncü
- Becao
- Müldür
- Yüksek
- Fred
- Saint-Maximin
- Syzmanski
- Tadic
- En-Nesyri
Royale Union SG Muhtemel 11 Kadrosu
- Ivanovic
- Fuseini
- Terho
- Rasmussen
- Vanhoutte
- Sadiki
- Castro-Montes
- Leysen
- Machida
- Burgess
- Moris
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Royale Union SG maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.