Beşiktaş Başkanı Hasan Arat İstifa Etti! Yeni Başkan Belli Oldu

Beşiktaş, dün gece Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolları ayırma kararı almıştı.

Bu kararın ardından Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek istifa etmişti fakat Göçmez'in istifası kabul edilmemişti. Bu nedenle Göçmez görevine geri dönmüştü.

Siyah beyazlılar, bu olayın ardından Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'ın görevine son vermişti. Bugün ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti.

İstifa kararının ardından Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi.

Kulübümüzden Bilgilendirme



Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;



1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,



2- Beşiktaş JK profesyonel futbol… pic.twitter.com/UqnwyBWhVP — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2024

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Neden İstifa Etti?

Beşiktaş'ın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan istifaya dair önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır" ifadelerine yer verildi ve şu şekilde devam edildi:

"1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine, 2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

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