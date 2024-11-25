Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman ve nerede gibi soruların yanıtı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçta Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.
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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Linki
UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak. Futbol mücadelesi 20.45'te başlayacak. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv " diye soruyor, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT Spor.
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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert
- Svensson
- Paulista
- Uduokhai
- Masuaku
- Gedson
- Ndour
- Joao Mario
- Rafa Silva
- Rashica
- Immobile
Maccabi Tel Aviv Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- R. Mishpati
- T. Asante
- S. Jehezkel
- R. Shlomo
- N. Stojic
- I. Shahar
- G. Kanichowsky
- I. Sissokho
- D. Peretz
- D. Turgeman
- E. Madmon
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.