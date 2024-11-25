Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçta Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Linki

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak. Futbol mücadelesi 20.45'te başlayacak. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv " diye soruyor, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT Spor.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert

Svensson

Paulista

Uduokhai

Masuaku

Gedson

Ndour

Joao Mario

Rafa Silva

Rashica

Immobile

Maccabi Tel Aviv Muhtemel İlk 11 Kadrosu

R. Mishpati

T. Asante

S. Jehezkel

R. Shlomo

N. Stojic

I. Shahar

G. Kanichowsky

I. Sissokho

D. Peretz

D. Turgeman

E. Madmon

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.