Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Eintracht Frankfurt nerede gibi soruların yanıtı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçta Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de BJK'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.
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Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Linki! Nereden İzlenir?
UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi 22.00'de başlayacak. Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
Futbol maçı İstanbul'da yer alan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Futbol mücadelesini İskoç profesyonel futbol hakemi John Beaton yönetecek.
"Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.
TRT 1 Nasıl Canlı İzlenir? Ücretsiz TRT 1 Canlı İzleme Yolları!
TRT 1 canlı izle seçeneği sayesinde televizyonun olmadığı ortamlarda da popüler TV kanalını izlemeye devam edebilirsiniz. İşte yöntemler!
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maç Bilet Fiyatları
- LOCA 162 İÇİ: 27.500 TL
- LOCA 152 İÇİ: 24.000 TL
- 100 VIP: 20.000 TL
- 101-126 VIP: 17.500 TL
- DOĞU ALT 115-116 BLOK: 6.000 TL
- BATI ALT 102-125 BLOK: 6.000 TL
- DOĞU ALT 114-117 BLOK: 5.500 TL
- BATI ALT 103-124 BLOK: 4.750 TL
- DOĞU ALT 113-118 BLOK: 4.750 TL
- BATI ÜST 430-401 BLOK: 4.500 TL
- BATI ÜST 429-402 BLOK: 3.750 TL
- BATI ÜST 428-403 BLOK: 3.250 TL
- DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 2.700 TL
- GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 1.300 TL
- GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 1.250 TL
- KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 1.250 TL
- KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 1.150 TL
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert
- Svensson
- Paulista
- Uduokhai
- Masuaku
- Gedson
- Ndour
- Joao Mario
- Rafa Silva
- Rashica
- Immobile
Moatasem Al Musrati, sakatlığı bulunduğu için maçta forma giyemeyecek.
Eintracht Frankfurt Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Santos
- Kristensen
- Melo
- Theate
- Nkounkou
- Knauff
- Shkiri
- Dahoud
- Marmoush
- Ekitike
- Matanovic
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.