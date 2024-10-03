Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçta Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de BJK'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Linki! Nereden İzlenir?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi 22.00'de başlayacak. Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Futbol maçı İstanbul'da yer alan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Futbol mücadelesini İskoç profesyonel futbol hakemi John Beaton yönetecek.

"Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maç Bilet Fiyatları

LOCA 162 İÇİ: 27.500 TL

27.500 TL LOCA 152 İÇİ: 24.000 TL

24.000 TL 100 VIP: 20.000 TL

20.000 TL 101-126 VIP: 17.500 TL

17.500 TL DOĞU ALT 115-116 BLOK: 6.000 TL

6.000 TL BATI ALT 102-125 BLOK: 6.000 TL

6.000 TL DOĞU ALT 114-117 BLOK: 5.500 TL

5.500 TL BATI ALT 103-124 BLOK: 4.750 TL

4.750 TL DOĞU ALT 113-118 BLOK: 4.750 TL

4.750 TL BATI ÜST 430-401 BLOK: 4.500 TL

4.500 TL BATI ÜST 429-402 BLOK: 3.750 TL

3.750 TL BATI ÜST 428-403 BLOK: 3.250 TL

3.250 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 2.700 TL

2.700 TL GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 1.300 TL

1.300 TL GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 1.250 TL

1.250 TL KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 1.250 TL

1.250 TL KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 1.150 TL

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert

Svensson

Paulista

Uduokhai

Masuaku

Gedson

Ndour

Joao Mario

Rafa Silva

Rashica

Immobile

Moatasem Al Musrati, sakatlığı bulunduğu için maçta forma giyemeyecek.

Eintracht Frankfurt Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Santos

Kristensen

Melo

Theate

Nkounkou

Knauff

Shkiri

Dahoud

Marmoush

Ekitike

Matanovic

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.