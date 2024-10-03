Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Eintracht Frankfurt nerede gibi soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçta Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de BJK'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Linki! Nereden İzlenir?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi 22.00'de başlayacak. Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Futbol maçı İstanbul'da yer alan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Futbol mücadelesini İskoç profesyonel futbol hakemi John Beaton yönetecek.

"Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

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NASIL YAPILIR

TRT 1 Nasıl Canlı İzlenir? Ücretsiz TRT 1 Canlı İzleme Yolları!

TRT 1 canlı izle seçeneği sayesinde televizyonun olmadığı ortamlarda da popüler TV kanalını izlemeye devam edebilirsiniz. İşte yöntemler!

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maç Bilet Fiyatları

  • LOCA 162 İÇİ: 27.500 TL
  • LOCA 152 İÇİ: 24.000 TL
  • 100 VIP: 20.000 TL
  • 101-126 VIP: 17.500 TL
  • DOĞU ALT 115-116 BLOK: 6.000 TL
  • BATI ALT 102-125 BLOK: 6.000 TL
  • DOĞU ALT 114-117 BLOK: 5.500 TL
  • BATI ALT 103-124 BLOK: 4.750 TL
  • DOĞU ALT 113-118 BLOK: 4.750 TL
  • BATI ÜST 430-401 BLOK: 4.500 TL
  • BATI ÜST 429-402 BLOK: 3.750 TL
  • BATI ÜST 428-403 BLOK: 3.250 TL
  • DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 2.700 TL
  • GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 1.300 TL
  • GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 1.250 TL
  • KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 1.250 TL
  • KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 1.150 TL

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Mert
  • Svensson
  • Paulista
  • Uduokhai
  • Masuaku
  • Gedson
  • Ndour
  • Joao Mario
  • Rafa Silva
  • Rashica
  • Immobile

Moatasem Al Musrati, sakatlığı bulunduğu için maçta forma giyemeyecek.

Eintracht Frankfurt Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Santos
  • Kristensen
  • Melo
  • Theate
  • Nkounkou
  • Knauff
  • Shkiri
  • Dahoud
  • Marmoush
  • Ekitike
  • Matanovic

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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