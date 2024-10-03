Rigas FS - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçta RFS olarak da bilinen Rias FS ile mücadele edecek. Peki, Rigas FS - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de GS'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Rigas FS - Galatasaray maç linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u 3-1 yenmeyi başarmıştı. Sarı kırmızılılar, 48. dakikada Baba Rahman (K.K), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+4. dakikada Mauro Icardi'nin golleri ile üç puan almıştı.

Rigas FS - Galatasaray Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Rigas FS - Galatasaray Linki! Nereden İzlenir?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Rigas FS - Galatasaray maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Büyük bir merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi saat 19.45'te başlayacak. GS - RFS maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Merakla beklenen futbol maçı, Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak. Futbol mücadelesini Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova isimli hakem yönetecek.

"Rigas FS - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Rigas FS - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

Rigas FS - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Rigas FS (RFS) - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, GS - RFS maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Günay, Kaan

Sanchez

Abdülkerim

Jakobs

Torreira

Sara

Barış Alper

Mertens

Yunus

Icardi

Galatasaray takımında Victor Osimhen ve Hakim Ziyech'in sakatlığı bulunuyor. Fernando Muslera'nın ise cezası devam ediyor.

Rigas FS Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ondoa

Savalnieks

Prenga

Balodis

Lipuscek

Odisharia

Marhiev

Panic

Zelenkovs

Ikaunieks

Kouadio

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Rigas FS - Galatasaray maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.