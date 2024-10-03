Rigas FS - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Rigas FS - Galatasaray maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte RFS - GS maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçta RFS olarak da bilinen Rias FS ile mücadele edecek. Peki, Rigas FS - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de GS'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Rigas FS - Galatasaray maç linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u 3-1 yenmeyi başarmıştı. Sarı kırmızılılar, 48. dakikada Baba Rahman (K.K), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+4. dakikada Mauro Icardi'nin golleri ile üç puan almıştı.
Rigas FS - Galatasaray Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Rigas FS - Galatasaray Linki! Nereden İzlenir?
UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Rigas FS - Galatasaray maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Büyük bir merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi saat 19.45'te başlayacak. GS - RFS maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
Merakla beklenen futbol maçı, Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak. Futbol mücadelesini Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova isimli hakem yönetecek.
"Rigas FS - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Rigas FS - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.
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TRT 1 canlı izle seçeneği sayesinde televizyonun olmadığı ortamlarda da popüler TV kanalını izlemeye devam edebilirsiniz. İşte yöntemler!
Rigas FS - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Rigas FS (RFS) - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, GS - RFS maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Günay, Kaan
- Sanchez
- Abdülkerim
- Jakobs
- Torreira
- Sara
- Barış Alper
- Mertens
- Yunus
- Icardi
Galatasaray takımında Victor Osimhen ve Hakim Ziyech'in sakatlığı bulunuyor. Fernando Muslera'nın ise cezası devam ediyor.
Rigas FS Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ondoa
- Savalnieks
- Prenga
- Balodis
- Lipuscek
- Odisharia
- Marhiev
- Panic
- Zelenkovs
- Ikaunieks
- Kouadio
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