Beşiktaş - Göztepe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Beşiktaş ve Göztepe Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Beşiktaş - Göztepe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Göztepe Maç Linki

Beşiktaş - Göztepe maçı, 24 Kasım Pazar saat 19.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Göztepe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Beşiktaş - Göztepe Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Göztepe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • LOCA 162 İÇİ BİLET: 22.000 TL
  • LOCA 152 İÇİ BİLET: 19.000 TL
  • 100 VIP: 16.000 TL
  • 101-126 VIP: 14.000 TL
  • DOĞU ALT 115-116 BLOK: 4.000 TL
  • BATI ALT 102-125 BLOK: 4.750 TL
  • DOĞU ALT 114-117 BLOK: 3.200 TL
  • BATI ALT 103-124 BLOK: 3.750 TL
  • DOĞU ALT 113-118 BLOK: 2.800 TL
  • BATI ÜST 430-401 BLOK: 3.500 TL
  • BATI ÜST 429-402 BLOK: 3.000 TL
  • BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.600 TL
  • DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.575 TL
  • GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 975 TL
  • GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 950 TL
  • KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 950 TL
  • KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 900 TL
  • MİSAFİR TRİBÜN: 900 TL

Beşiktaş - Göztepe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Göztepe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Mert Günok
  • Jonas Svensson
  • Gabriel Paulista
  • Felix Uduokhai
  • Ciro Immobile
  • Joao Mario
  • Ernest Muçi
  • Arthur Masuaku
  • Rafa Silva
  • Cher Ndour
  • Gedson Fernandes

Göztepe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Mateusz Lis
  • Taha Altıkardeş
  • Heliton
  • Malcom Bokele
  • Djalma Silva
  • Ogün Bayrak
  • Ahmed Ildız
  • David Tijanic
  • Isaac Solet
  • Romulo
  • Datro Fofana

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Göztepe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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