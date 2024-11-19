Beşiktaş - Göztepe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Beşiktaş ve Göztepe Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Beşiktaş - Göztepe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Göztepe Maç Linki
Beşiktaş - Göztepe maçı, 24 Kasım Pazar saat 19.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Göztepe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Beşiktaş - Göztepe Maçı Bilet Fiyatları
Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Göztepe maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- LOCA 162 İÇİ BİLET: 22.000 TL
- LOCA 152 İÇİ BİLET: 19.000 TL
- 100 VIP: 16.000 TL
- 101-126 VIP: 14.000 TL
- DOĞU ALT 115-116 BLOK: 4.000 TL
- BATI ALT 102-125 BLOK: 4.750 TL
- DOĞU ALT 114-117 BLOK: 3.200 TL
- BATI ALT 103-124 BLOK: 3.750 TL
- DOĞU ALT 113-118 BLOK: 2.800 TL
- BATI ÜST 430-401 BLOK: 3.500 TL
- BATI ÜST 429-402 BLOK: 3.000 TL
- BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.600 TL
- DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.575 TL
- GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 975 TL
- GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 950 TL
- KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 950 TL
- KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 900 TL
- MİSAFİR TRİBÜN: 900 TL
Beşiktaş - Göztepe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Göztepe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- Jonas Svensson
- Gabriel Paulista
- Felix Uduokhai
- Ciro Immobile
- Joao Mario
- Ernest Muçi
- Arthur Masuaku
- Rafa Silva
- Cher Ndour
- Gedson Fernandes
Göztepe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mateusz Lis
- Taha Altıkardeş
- Heliton
- Malcom Bokele
- Djalma Silva
- Ogün Bayrak
- Ahmed Ildız
- David Tijanic
- Isaac Solet
- Romulo
- Datro Fofana
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Göztepe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.