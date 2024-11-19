Beşiktaş - Göztepe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş ve Göztepe Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Beşiktaş - Göztepe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Göztepe Maç Linki

Beşiktaş - Göztepe maçı, 24 Kasım Pazar saat 19.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Göztepe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Beşiktaş - Göztepe Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Göztepe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

LOCA 162 İÇİ BİLET: 22.000 TL

22.000 TL LOCA 152 İÇİ BİLET: 19.000 TL

19.000 TL 100 VIP: 16.000 TL

16.000 TL 101-126 VIP: 14.000 TL

14.000 TL DOĞU ALT 115-116 BLOK: 4.000 TL

4.000 TL BATI ALT 102-125 BLOK: 4.750 TL

4.750 TL DOĞU ALT 114-117 BLOK: 3.200 TL

3.200 TL BATI ALT 103-124 BLOK: 3.750 TL

3.750 TL DOĞU ALT 113-118 BLOK: 2.800 TL

2.800 TL BATI ÜST 430-401 BLOK: 3.500 TL

3.500 TL BATI ÜST 429-402 BLOK: 3.000 TL

3.000 TL BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.600 TL

2.600 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.575 TL

1.575 TL GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 975 TL

975 TL GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 950 TL

950 TL KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 950 TL

950 TL KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 900 TL

900 TL MİSAFİR TRİBÜN: 900 TL

Beşiktaş - Göztepe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Göztepe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Göztepe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Felix Uduokhai

Ciro Immobile

Joao Mario

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Rafa Silva

Cher Ndour

Gedson Fernandes

Göztepe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mateusz Lis

Taha Altıkardeş

Heliton

Malcom Bokele

Djalma Silva

Ogün Bayrak

Ahmed Ildız

David Tijanic

Isaac Solet

Romulo

Datro Fofana

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Göztepe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.