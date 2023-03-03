TOD TV APK, Süper Lig ile birlikte dünyanın pek çok liginin, dizi ve filmlerin yayınlandığı bir dijital içerik platformudur.

Yusuf Ekrem - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TOD TV APK, kullanıcılarına özel yerli yapancı yüzlerce içeriğiyle istenilen her zaman izlenilebilir. Telefonunuza TOD TV Türkiye kurarak dilediğiniz yerde canlı spor heyecanını ve eğlenceyi yaşayabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor organizasyonu TOD TV ile HD kalitede yayınlanıyor.

TOD TV APK İndir

TOD TV APK kullanmak için hemen uygulamayı yükleyerek üyelik işlemlerini başlatman yeterli. Uygulamanın izleyicilerin ilgisine göre pek çok paketi bulunuyor. Bu paketlerden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Daha önce beIN CONNECT üyeliği olan kişiler TOD TV’ye aynı üyelik bilgileriyle giriş yapabilir. beIN CONNECT’in yenilenen hali olan TOD TV, üyelerine yüzlerce içeriği aynı anda sunuyor. 100’den fazla televizyon kanalı canlı olarak TOD TV'ye eklendi. Her ay yenilenen yerli yabancı film ve diziler, belgeseller arasından dilediğinizi izleyebilirsiniz.

TOD TV spor organizasyonlarını canlı bir şekilde yayınlamasıyla piyasadaki rakiplerinden ayrılıyor. Dünyanın en popüler sporlarını canlı kanallarda yüksek görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz.

TOD TV, web, cep, tablet ve akıllı televizyonlarda rahatlıkla izlenebilir. Taraftarı olduğunuz takımın maçlarını, favori dizi ve filmleri, izlenecek yeni içerikleri, ister canlı yayınlarla isterseniz kaydederek her yerde izleyebilirsiniz.