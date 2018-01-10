BİM'den Yeni PlayStation 4 Kampanyası

Son zamanlarda yaptığı ilginç kampanyalarla adından söz ettirmeyi başaran BİM, başka bir PlayStation 4 kampanyasını daha duyurdu. Daha önce bin lira civarında PlayStation 4 satarak oyuncuları mutlu eden mağaza zinciri, yakın zaman sonra FIFA 18 + Playstation 4 kampanyası yapacağını duyurdu.

Özellikle Star Wars kampanyasıyla hiç beklenmedik bir çıkış yapan BİM, çıkardığı Star Wars temalı ürünlerle herkesin gönlünü fethetmişti. Ardından diğer süper kahraman filmleri için de benzer kampanyalar yapan mağazalar zinciri, PlayStation ve Xbox kampanyalarıyla da adından söz ettirmişti. Bugün itibarıyla yayınlanan yeni poster ise yakın zaman sonra yeni kampanyanın başlayacağının habercisi oldu.

Daha önce bin lira civarında Playstaion 4 satarak, birçok oyuncunun konsol sahibi olmasına ön ayak olan şirket, yakın zaman sonra Playstation 4 FIFA 18 paketi satmaya başlayacağını duyurdu. Kampanyanın 500GB PlayStation 4 ve FIFA 18 içerdiğini söyleyen BİM, fiyatın 1.299 TL olacağını da kaydetti.

Halihazırda FIFA 18’in Playstation Network üzerinde yapılan ocak ayı indirimleri münasebetiyle 104 liraya satıldığı düşünülünce, kampanya fiyatı kulağa biraz yüksek gibi gelse de paketin içinden kutulu halde FIFA 18 çıkacak olması ve FIFA 18’in kutulu fiyatının çok yüksek olması, paketi yine avantajlı hale getirdi.