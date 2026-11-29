GTA 6'nın çıkışından sonra Rockstar Games'in oyunculara yeni hikâye DLC'leri sunması mümkün. Jason ve Lucia'nın hikâyesi bittikten sonra farklı karakterleri konu alan yeni hikâyeler görebiliriz. Bunun için GTA 6'dan bağımsız yeni bir oyun çıkmasını beklememize gerek kalmayabilir.

Şirketin projeleri hakkında en önemli kaynaklardan biri olan Bloomberg'den Jason Schreier, Rockstar'ın gelecek planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Schreier'e göre şirket, GTA 6'nın mevcut teknolojisini kullanarak yeni hikâyeler ve bölgeler hazırlayabilir. Oyuncular da aynı oyun üzerinden farklı karakterlerin hikâyesini deneyimleyebilir.

Rockstar Games, GTA 6 İçin Hikâye DLC'leri Geliştirilebilir mi?

Stüdyonun ortak geliştirme lideri Phil Hooker da Ekim 2026'da Bloomberg'e verdiği röportajda mevcut oyunun üzerine yeni içerikler inşa ederek farklı yönlere ilerleyebileceklerinden bahsetmişti. Bu açıklama, Schreier'in değerlendirmeleriyle örtüşüyor. Rockstar Games'in geçmişinde benzer bir örnek bulunuyor. GTA 4'ün ardından çıkan hikâye DLC'lerinde aynı teknik altyapıdan yararlanılarak yeni karakterler sunulmuştu.

GTA 6'da Jason ve Lucia'nın Hikâyesi Devam Edebilir mi?

Rockstar yeni hikâye DLC'leri hazırlarsa önünde birkaç farklı seçenek bulunuyor. Geliştirici, Jason ve Lucia'nın macerasını sürdürebilir ya da GTA 6 dünyasında geçen, tamamen farklı karakterlere odaklanan hikâyeler anlatabilir. Oyunculara bırakılan seçime dokunulmasının olası sonuçlarından dolayı ikincisine odaklanması daha muhtemel.

GTA 5 İçin Planlanan Hikâye DLC'leri Neden Çıkmadı?

Rockstar Games, GTA 5 için tek oyunculu hikâye genişletmeleri hazırlamayı planlamış ancak bu projeleri hiçbir zaman yayımlamamıştı. Oyunun yeni konsollara taşınması ve Red Dead Redemption 2'nin geliştirme süreci, stüdyonun kaynaklarını farklı projelere yönlendirmesine neden oldu. GTA Online'ın giderek büyümesi de çok oyunculu tarafın Rockstar için daha büyük bir öncelik hâline gelmesinde etkili oldu.

GTA 6'da aynı durumun yaşanıp yaşanmayacağı bilinmiyor. Stüdyonun çevrim içi mod için de kapsamlı planları var. Tek oyunculu hikâye DLC'lerinin hazırlanması, Rockstar'ın kaynaklarını bu iki proje için nasıl kullanacağına bağlı. Eğer GTA 5'teki gibi tek bir projeye odaklanmaz ve çok oyunculu moda yoğunlaşmazsa hikâye DLC'leri görebiliriz.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in GTA 5 için hazırlanan hikâye DLC'lerinin iptal ettikten sonra aynı şeyi GTA 6'da tekrarlamaması iyi olur. Açıkçası ben oyuna birkaç yeni görev eklenmesi yerine farklı karakterlerin hikâyelerini merkezine alan kapsamlı DLC'ler hazırlanmasını tercih ederim. Serinin dünyasını farklı karakterlerin gözünden tanımak, birkaç kısa görev yapmaktan çok daha ilgi çekici olacaktır.