Night City'de bir çeteyle çatıştığınızda olay genellikle düşmanların ortadan kaldırılmasıyla bitiyor. Hayatta kalan karakterlerin ileride geri dönmesi, intikam almak istemesi veya diğer çetelerin sizin hakkınızda bilgi sahibi olması, oyunun kendi özellikleri arasında yok.

Cyberpunk 2077 için geliştirilen CyberBane modu ise bu durumu tamamen değiştiriyor. Çetelerle ilişkileri, bölgesel itibarı ve düşmanlarla yaşanan eski karşılaşmaları ileride tekrar karşınıza çıkaran mod, oyuncuların kendi çetelerini kurmasına ve Night City'nin farklı bölgelerini ele geçirmesine de imkân tanıyor.

CyberBane Modu, Cyberpunk 2077'ye Neler Getiriyor?

CyberBane, Night City'deki çetelerin oyuncunun geçmişte yaptıklarını hatırlamasını sağlıyor. Bir bölgede nasıl davrandığınız ve hangi çetelerle çatıştığınız itibarınızı etkiliyor. Bu itibar bütün şehirde aynı olmuyor. Watson'da tanınan bir paralı asker olmanız, Pacifica'daki çetelerin de sizi aynı şekilde tanımasını sağlamıyor. Her bölgede farklı itibarınız var.

Modun sunduğu özellikler şu şekilde:

Bölgesel itibar sistemi: Davranışlarınıza göre çetelerin size karşı tutumu değişiyor. Saygı görebiliyor, korku yaratabiliyor veya düşman ilan edilebiliyorsunuz.

Davranışlarınıza göre çetelerin size karşı tutumu değişiyor. Saygı görebiliyor, korku yaratabiliyor veya düşman ilan edilebiliyorsunuz. Kalıcı düşmanlar: Çatışmadan sağ kurtulan bazı düşmanlar daha güçlü şekilde geri dönerek intikam almaya çalışıyor.

Çatışmadan sağ kurtulan bazı düşmanlar daha güçlü şekilde geri dönerek intikam almaya çalışıyor. Kendi çetenizi kurma: Ekibinize yeni üyeler katabiliyor, onları eğitebiliyor ve ekipmanlarını düzenleyebiliyorsunuz.

Ekibinize yeni üyeler katabiliyor, onları eğitebiliyor ve ekipmanlarını düzenleyebiliyorsunuz. Çete savaşları: Rakip suç örgütleriyle savaşarak bölgeleri ele geçirebiliyorsunuz.

Rakip suç örgütleriyle savaşarak bölgeleri ele geçirebiliyorsunuz. İhanet ve kalıcı ölümler: Ekibinizdeki karakterler hayatını kaybedebiliyor veya size ihanet edebiliyor.

Ekibinizdeki karakterler hayatını kaybedebiliyor veya size ihanet edebiliyor. Diplomasi: Düşman çetelerle anlaşma yapabiliyor, muhbirler kazanabiliyor ve bazı çatışmaları farklı yollarla çözebiliyorsunuz.

CyberBane Modu Nereden İndirilir?

CyberBane şu an NexusMods üzerinden sunuluyor. Cyberpunk 2077'nin 2.5 ve 2.31 sürümleriyle uyumlu. Modu çalıştırmak için RED4ext, redscript ve Codeware eklentilerini mutlaka kurmak gerekiyor. Mod Settings ve TweakXL isteğe bağlı eklentiler arasında. TweakXL, CyberBane için özel harita filtresi oluşturulmasını sağlıyor. AudioXL de V'nin bazı konuşmalarının seslendirilmesi için kullanılabiliyor.

Kurulumda Vortex tercih edilebilir. Mod dosyalarını doğrudan Cyberpunk 2077'nin ana oyun klasörüne çıkarmak da mümkün. Mevcut kayıt dosyalarında çalışabiliyor. Modu kaldırmadan önce kayıt dosyalarınızı yedeklemeniz öneriliyor.

Editörün Yorumu

Cyberpunk 2077'nin orijinal sürümünde çetelerle etkileşim epey sınırlı. Çoğu oyuncunun açık dünyada eksikliğini en çok hissettiği konulardan biri olduğunu düşünüyorum. CyberBane, bu açıdan oldukça önemli bir mod olmuş. Oyunu bu şekilde oynamak kesinlikle çok daha gerçekçi hissettirecektir.