BM, Yapay Zekanın Tehlikeleri Konusunda Çağrıda Bulundu

BM, yapay zekanın tehlikeleri hakkında yeni bir rapor yayınladı. Birleşmiş Milletler (BM), işletmelerin ve ülkelerin yapay zekayı kullanma biçimleri için daha iyi düzenlemeye ve daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız olduğunu söylüyor.

BM, ülkelerin ve işletmelerin özen göstermeden yapay zekayı benimsediği endişelerinin ardından, bugün bir rapor yayınladı. Kurul, araştırma ve düzenleme yapılana kadar "insan hakları için ciddi risk oluşturan" yapay zeka sistemlerine moratoryum çağrısında bulunuyor.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yapay zekanın iyiliği yaymak için önemli bir güç olabileceğini, ancak dikkate alınmadan kullanıldığında hala son derece olumsuz, hatta felaket etkisine sahip olabileceğini vurguladı.

Rapor, yapay zekanın mahremiyet, sağlık ve eğitimin yanı sıra hareket, ifade ve toplanma özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarını nasıl etkileyebileceğini analiz ediyor.

Bachelet, "Yapay zeka artık fiziksel ve zihinsel hayatımızın ve hatta duygusal durumlarımızın neredeyse her köşesine ulaşıyor." dedi ve şunları ifade etti:

"Yapay zeka sistemleri, kimin kamu hizmeti alacağını belirlemek kimin bir iş için işe alınma şansına sahip olduğuna karar vermek için kullanılıyor ve elbette insanların hangi bilgileri gördüğünü ve çevrim içi paylaşabileceğini etkiliyor. "Yapay zeka güdümlü kararlarla bağlantılı ayrımcılık riski (insan hayatını değiştirebilen, tanımlayabilen veya zarar verebilen kararlar) fazlasıyla gerçektir. Bu nedenle, tespit etmek ve azaltmak için AI sistemlerinin etkilerinin sistematik olarak değerlendirilmesi ve insan hakları risklerinin izlenmesi gerekiyor."

BM, yapay zekanın tehlikelerini tartışmaya başladı

Bachelet'in raporu, hızlı büyümesi nedeniyle yapay zekanın verileri nasıl topladığını, depoladığını ve kullandığını öğrenmenin karşılaştığımız en acil insan hakları sorunlarından biri olduğunu söylüyor.

BM ayrıca yapay zeka sistemleri geliştiren ve kullanan şirketlerden ve ülkelerden önemli ölçüde daha fazla şeffaflık talep ediyor. Yine de BM'nin doğrudan bir yasak çağrısında bulunmadığını belirtmek önemli: sadece düzenleme ve daha fazla şeffaflık.

Bachelet, "Yapay zekanın insanlara hizmet etme gücü yadsınamaz, ama yapay zekanın insan hakları ihlallerini neredeyse hiç görünürlük olmadan muazzam bir ölçekte besleme yeteneği de öyle. Hepimizin iyiliği için yapay zekanın kullanımına, insan hakları bariyerleri koymak adına harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

Basın bültenini ve raporun tamamını BM'nin web sitesinde okuyabilirsiniz.