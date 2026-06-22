Bütçe Dostu Kulaklık Tanıtıldı! 52 Saat Pil Ömrü Sunuyor

boAt, yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Airdopes ProClip adı verilen bu kulaklık, son zamanlarda bir hayli popüler hâle gelen açık kulak yapısına sahip ve 4,6 gram ağırlığında. Hem tasarımı hem hafif tutulması sayesinde gün boyu kullanımda oldukça rahat hissettirmeyi başarıyor.

boAt Airdopes ProClip'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 12 mm dinamik sürücüler

12 mm dinamik sürücüler Tasarım: Açık kulak tasarım

Açık kulak tasarım Ağırlık: Kulaklıkların her biri 4,6 gram

Kulaklıkların her biri 4,6 gram Bluetooth Sürümü: 6.0

6.0 Bağlantı: Aynı anda iki cihaza bağlanma ve otomatik geçiş

Aynı anda iki cihaza bağlanma ve otomatik geçiş Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Destekliyor

Destekliyor Ses Sızıntısını Azaltma: Destekliyor

Destekliyor Pil ömrü: Şarj kutusu ile toplam 52 saate kadar kullanım

Şarj kutusu ile toplam 52 saate kadar kullanım Uygulama Özellikleri: Şarj seviyesi kontrolü, eşleşme durumu, ses ayarları ve dokunmatik kontrollerini özelleştirme

Şarj seviyesi kontrolü, eşleşme durumu, ses ayarları ve dokunmatik kontrollerini özelleştirme Mikrofon: Mevcut

Mevcut Renk seçenekleri: Bordo, gri ve beyaz

boAt Airdopes ProClip Gürültü Engelliyor mu?

boAt Airdopes ProClip, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Bunun sebebi, açık kulak tasarımlı olması. Söz konusu tasarıma sahip modellerde kullanırken çevreden gelen tüm sesler duyulmaya devam edilir. Tabii, bu hiçbir şekilde gürültü azaltmadığı anlamına gelmiyor. Çevresel gürültü engelleme özelliği mevcut. Ama çevreden gelen sesleri sadece sesli görüşmelerde bastırıyor. Yani etraftaki insanların, araçların ve dahasının sesi hâlâ kulağınıza geliyor. Sadece sizin sesiniz karşı tarafa daha temiz şekilde iletiliyor.

boAt Airdopes ProClip'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, şarj kutusu ile toplamda 52 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Sık sık seyahat eden, günün büyük bir kısmında kulaklık takarak müzik dinleme eğiliminde olan, sürekli telefonda görüşme gerçekleştiren kişiler için oldukça uzun bir kullanım süresi sunduğu söylenebilir.

boAt Airdopes ProClip'in Ses Kalitesi Nasıl Olur?

Kulaklık, 12 mm dinamik sürücülere sahip. Sürücü boyutu, 10 mm'lik sürücülere kıyasla orta ve tiz frekansları daha net bir şekilde verecektir. Tabii, açık kulak yapıda olmasından ötürü aşırı güçlü baslar beklememekte fayda var. Ayrıca aktif gürültü engelleme özelliği bulunmadığı için çevreden gelen gürültü çok şiddetli ise müzik dinleme deneyiminiz bundan olumsuz etkilenebilir.

boAt Airdopes ProClip'in Fiyatı Ne Kadar?

boAt Airdopes ProClip için 1599 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 785 TL'ye denk geliyor. Elbette ki bu vergiler ve ek maliyetlerin dahil edilmemiş hâli. Söz konusu eklemelerle beraber Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı 2 bin 500 TL seviyesine ulaşabilir.

boAt Airdopes ProClip'in Türkiye'de Satılacak mı?

boAt şu an önceliğini Hindistan pazarına veren bir marka ve Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütmüyor. Bu nedenle yeni kulaklık modelinin Türkiye'de "doğrudan" satışa sunulma ihtimali şimdilik düşük görünüyor. Yine de uygun bir maliyeti olduğu için yeterince ilgi görmesi durumunda ithalatçı garantili olarak satışa sunulması mümkün.

Editörün Yorumu

boAt Airdopes ProClip, her kullanıcı tarafından tercih edilecek kulaklıklardan biri değil. Daha çok sporcular gibi yoğun antrenman yapan ve müzik dinlerken rahatsız etmeyecek bir şeyler arayanlara hitap ediyor. O yüzden marka da hedef kitlesini belirlerken önceliği sporculara verecektir.