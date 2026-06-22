Her Sorunuzu Cevaplayacak Kulaklık Tanıtıldı! 2 Gün Pil Ömrü Var

UGREEN, yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı. HiTunes S6 Pro olarak adlandırılan yeni model, uzun süreli kullanımda rahat ettirecek bir tasarımla birlikte geliyor. Açık kulak yapısında olduğu için kulak içi kulaklıklar gibi sık sık çıkarma ihtiyacı duymayacağınız bu cihaz, oldukça uzun bir pil ömrüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

UGREEN HiTunes S6 Pro'nun Özellikleri Neler?

Sürücü: 12 mm dinamik sürücü

12 mm dinamik sürücü Tasarım: Açık kulak tasarım

Açık kulak tasarım Dayanıklılık: IPX5 (Su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı)

IPX5 (Su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı) Bluetooth Sürümü: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Kablosuz Menzil: 10 metreye kadar

10 metreye kadar Kodek Desteği: AAC, SBC

AAC, SBC Uzamsal Ses: Destekliyor

Destekliyor Özel Ses İletimi: Var

Var Ses Sızıntısı Azaltma: Var

Var Yapay Zeka Destekli Asistan: Mevcut

Mevcut Kulaklığın Pil Kapasitesi: 50 mAh

50 mAh Şarj Kutusunun Pil Kapasitesi: 580 mAh

580 mAh Tek Şarjla Kulaklıkların Her Birinin Kullanım Süresi: 9,5 saate kadar

9,5 saate kadar Toplam Pil Ömrü (Şarj Kutusu ve Kulaklıklar): 48 saate kadar

48 saate kadar Şarj Süresi: Yaklaşık 1,5 saat

Yaklaşık 1,5 saat Ağırlık: Yaklaşık 55 gram

UGREEN HiTunes S6 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

UGREEN HiTunes S6 Pro, özellikle pil ömrü ile öne çıkıyor. Kulaklıkların her biri tek şarjla 9,5 saate kadar müzik dinleme imkânı sunuyor. Şarj kutusunu da dahil ettiğimizde toplamda 48 saat pil ömrü elde edebiliyoruz. Şarj kutusu 580 mAh batarya kapasitesine sahip ve USB Type-C ile şarj ediliyor. Tam şarj olması ise yaklaşık 1,5 saat alıyor.

UGREEN HiTunes S6 Pro Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Cihaz, 12 mm dinamik sürücülere sahip. Açık kulak tasarımlar için sürücü boyutunun epey yüksek olduğu söylenebilir. Orta ve tiz frekanslar için netlik sağlayacaktır. Ama tasarımın da etkisiyle birlikte çok güçlü baslar elde edemezsiniz. Daha çok dengeli bir ses elde edersiniz. Bu arada daha az ses sızdırması için özel ses iletim modunun da bulunduğunun altını çizelim.

UGREEN HiTunes S6 Pro Gürültüyü Engelliyor mu?

Yeni kulaklık, daha önce belirttiğimiz gibi açık kulak tasarımına sahip. Bu tasarımın amacı zaten kişinin çevre farkındalığına sahip olmasını sağlamak. Yani kulaklığı takarken çevrede neler olup bittiğini duymaya devam edebiliyorsunuz. Özellikle karşıya geçerken güvenlik avantajı olan bu tasarım dolayısıyla aktif gürültü engelleme özelliğini beklememek gerekiyor.

UGREEN HiTunes S6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Yapay zeka destekli asistan sayesinde sorularınızı cevapsız bırakmayan UGREEN HiTunes S6 Pro için 199 yuan fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Güncel kurla 1.367 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda elbette fiyatı da vergiler ve ek maliyetlerle artış görecektir. Hesaplamalarımıza göre nihai Türkiye fiyatı 2 bin 700 TL civarında olabilir. Tabii, konuya dair henüz resmî açıklama yok. O yüzden fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

UGREEN HiTunes S6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

UGREEN'in şu an Türkiye'de birçok kulaklık modeli satışta. Bunlara örnek olarak UGREEN, HiTune T3 Pro, HiTune S3 True Clip, HiTune Max 5c, HiTune H5, HiTune T6 Magic ve HiTune T6s'i verebiliriz. Tüm bunları göz önüne alacak olursak HiTunes S6 Pro'nun da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Şahsen sporla içli dışlı biri olsaydım, yani tüm hayatım spordan ibaret olsaydı UGREEN HiTunes S6 Pro benim kesinlikle göz önünde bulunduracağım modellerden biri olurdu. Cihaz, IPX5 sertifikasına sahip ki yoğun antrenman yapan biriyseniz bu terleme gibi durumlar hakkında endişeye gerek olmadığı anlamına geliyor.

Diğer yandan açık hava aktiviteleri ile uğraşanlar için kritik öneme sahip olan pil ömrü konusunda da memnuniyetinizi kazanabilir. Toplamda 48 saate varan kullanım süresi ve kulağı saran tasarımı sayesinde istediğiniz herhangi bir zemin üzerinde koşarken düşme veya şarjının bitmesi gibi nedenlerle müzik dinleme deneyiminizin yarıda kesilmeyecektir.