Bodrumspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Bodrumspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bodrumspor - GS maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Bodrumspor ve Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Bodrumspor - Galatasaray maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Bodrumspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Bodrumspor - Galatasaray Maç Linki
Bodrumspor - Galatasaray maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Bodrumspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Bodrumspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Bodrum Stadyumu'nda oynanacak maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Bodrumspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları
Bodrumspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Bodrumspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- 1. Kategori: 15.000 TL
- 2. Kategori: 5.000 TL
- 3. Kategori: 2.500 TL
- 4. Kategori: 2.500 TL
- Misafir: 3.250 TL
Bodrumspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Bodrumspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Bodrumspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Muslera
- Kaan Ayhan
- Victor Nelsson
- Davinson Sanchez
- Ismail Jakobs
- Lucas Torreira
- Gabriel Sara
- Barış Alper Yılmaz
- Yunus Akgün
- Michy Batshuayi
- Victor Osimhen
Bodrumspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Diogo Sousa
- Üzeyir Ergün
- Arlinde Ajeti
- Ali Aytemur
- Ondrej Celustka
- Ahmet Aslan
- Pedro Brazao
- Musah Mohammed
- Fredy
- Zdravko Dimitrov
- George Puscas
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Bodrumspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.