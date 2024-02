Borderlands Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı: Tanıdık Yüzler Var!

Borderlands filminin ilk duyurusundan bu yana yıllar geçti ve bu sürenin büyük bir kısmında serinin hayranları filmin iptal edildiğini bile düşündü ancak bugün ilk duyurunun üzerinden neredeyse on yıl sonra, Eli Roth'un Borderlands filminden nihayet fragman yayınlandı.

Borderlands Filmi Konusu

Fragman bize Borderlands hayranlarına tanıdık gelecek hikâyenin temellerini tanıtıyor.

Lilith (Cate Blanchett) ve Roland'ın (Kevin Hart) da aralarında bulunduğu bir grup hazine avcısı, daha önce görülmemiş zenginlikler içerdiği söylenen bir kasayı aramak için Pandora'ya gelir ve Jack Black tarafından seslendirilen Claptrap adlı bir robot tarafından yönlendirilirler. Oraya vardıklarında buldukları şey ise tuhaf ve tehlikeli yaratıklarla dolu bir gezegendir.

Borderlands Filmi İlk Fragmanı

Fragman ayrıca Tannis (Jamie Lee Curtis) ve Tiny Tina (Ariana Greenblatt) gibi serinin diğer favori isimlerine de bakış atmamızı sağlıyor ancak rolleri burada oyunlardan biraz daha farklı gibi görünüyor.

Borderlands Filmi Oyuncuları

Film resmî olarak oyunlarla aynı hikâyeyi korumayacak ancak seriden epeyce karakter ödünç aldığı açık. Roland ve Lilith gibi karakterler ilk olarak orijinal Borderlands'de ortaya çıkmıştı ancak fragmanda yoğun bir şekilde yer alan Tiny Tina gibi karakterler Borderlands 2'ye kadar gözükmemişlerdi.

Fragmanda görünen oyuncu kadrosunun yanı sıra filmde Moxxi rolünde Gina Gershon (Thanksgiving), Atlas rolünde Edgar Ramirez (Dr. Death), Knoxx rolünde Janina Gavankar (The Morning Show), Jakobs rolünde Cheyenne Jackson (American Horror Story) ve belirtilmeyen bir rolde Haley Bennett (The Magnificent Seven) yer alıyor.

Hayranların merakla beklediği Borderlands filmi 9 Ağustos'ta gösterime girecek.

Peki sizin Borderlands filminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.