iPhone 14 vs Galaxy S23: Metrelerce Yükseklikten Düşüp Sağ Çıkan Hangisi Oldu?

Wall Street Journel, cep telefonlarının dayanıklılık derecesini yıllardır herkesin aklında olan büyük bir soru işaretinden yola çıkarak ölçmek istedi. Yaptıkları inceleme, akıllı telefonların uçaktan düşünce hiçbir şey olmayıp, elimizden düşünce paramparça olmalarına odaklanıyor.

İnceleme kapsamında 2 büyük teknoloji devinin telefonları üzerinde deneme yapıldı. iPhone 14 ile Galaxy S23, drone ile üç farklı yükseklikten çim ve asfalta bırakıldı. 1 metre, 9 metre ve 91 metre olmak üzere üç farklı yükseklikten aşağı atılan telefonların son hali ise gerçekten şaşırttı.

Hangi Telefon Daha Sağlam Çıktı?

3 farklı yükseklikten çim zemine bırakılan her iki telefon modelinin de testi başarıyla geçtiği aktarıldı. Her ikisinde de sadece ufak tefek çiziklerin oluştuğu ortaya çıktı. Bu çiziklerin oluşması da oldukça normal bir sonuç.

Asfalt zeminde ise 1 metreden atılan telefonlarda küçük ezilmeler olduğu görüldü. 30 metreye gelindiğinde iPhone 14'ün arka camının, Galaxy S23'ün ise ekranının çatladığı görüldü. 91 metrelik testte ise durumun rengi tamamen değişti.

91 metrelik deneme için her iki telefona da koruyucu kılıf takıldı. iPhone 14'ün 91 metreden asfalta çakıldıktan sonra açıkta kalan kamera kısmının tamamen kullanılamaz hale geldiği göründü. Ancak telefonun çalışmasında herhangi sorun görülmedi.

Samsung Galaxy S23 için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Çünkü hem kılıf hem de telefonun ezildiği, cihazın ise tamamen çalışmaz ve kullanılamaz hale geldiği ortaya çıktı. Bu testte elde edilen sonuç ise telefonlar için doğru kılıfın tercih edilmesinin önemini göstermiş oldu.