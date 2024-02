Rise of the Ronin'den Yeni Fragman Yayınlandı!

Team Ninja ve Sony, yılın en çok beklenen PlayStation 5 oyunlarından biri olan Rise of the Ronin için yeni bir fragman yayınladı.

"World Vignette" başlıklı fragman, Rise of the Ronin'de keşfedeceğiniz muhteşem görünümlü Edo dönemi mekânlarının yanı sıra buralarda dolaşmak için kullanacağınız yöntemleri gün yüzüne çıkarıyor.

Oyuna dair yeni fragmanların da geleceği açıklanırken, gelecek bölümler muhtemelen bu dünyada yaşayan karakterlere değinecek.

Rise of the Ronin Yeni Fragmanı

Fragman, ana karakterin bir kanat kıyafeti kullanarak Japonya'nın çeşitli şehirleri ve kırsal alanları üzerinde süzüldüğü görüntülerle açılıyor ve ardından oyuncu Japonya'da at sırtında gezinirken birbirinden farklı manzaraya şahitlik ediyor. Fragmanda ayrıca Rise of the Ronin'de keşfedebileceğiniz çeşitli yerlere, daha sonralarda Tokyo olacak olan Edo (dolayısıyla Edo dönemi) şehrinden başlayarak bir bakış atıyoruz.

Oyuncular oyunda ayrıca 19. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar Meiji Restorasyonu'na kadar Japon İmparatoru'nun koltuğu olarak hizmet veren Kyoto'yu ve gerçekten güzel görünümlü binalara sahip Yokohama'yı da keşfedecekler.

Rise of the Ronin, 22 Mart'ta PlayStation 5'e özel olarak piyasaya sürülecek.