Rise of the Ronin'den Yeni Fragman Yayınlandı!
PlayStation 5'in bu yılki özel oyunlarından Rise of the Ronin'e dair yeni bir fragman yayınlandı. İşte detaylar!
Team Ninja ve Sony, yılın en çok beklenen PlayStation 5 oyunlarından biri olan Rise of the Ronin için yeni bir fragman yayınladı.
"World Vignette" başlıklı fragman, Rise of the Ronin'de keşfedeceğiniz muhteşem görünümlü Edo dönemi mekânlarının yanı sıra buralarda dolaşmak için kullanacağınız yöntemleri gün yüzüne çıkarıyor.
Oyuna dair yeni fragmanların da geleceği açıklanırken, gelecek bölümler muhtemelen bu dünyada yaşayan karakterlere değinecek.
Rise of the Ronin Yeni Fragmanı
Fragman, ana karakterin bir kanat kıyafeti kullanarak Japonya'nın çeşitli şehirleri ve kırsal alanları üzerinde süzüldüğü görüntülerle açılıyor ve ardından oyuncu Japonya'da at sırtında gezinirken birbirinden farklı manzaraya şahitlik ediyor. Fragmanda ayrıca Rise of the Ronin'de keşfedebileceğiniz çeşitli yerlere, daha sonralarda Tokyo olacak olan Edo (dolayısıyla Edo dönemi) şehrinden başlayarak bir bakış atıyoruz.
Oyuncular oyunda ayrıca 19. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar Meiji Restorasyonu'na kadar Japon İmparatoru'nun koltuğu olarak hizmet veren Kyoto'yu ve gerçekten güzel görünümlü binalara sahip Yokohama'yı da keşfedecekler.
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Aylar süren sızıntılar, söylentiler ve iddiaların ardından Hi-Fi Rush'ın PS5 çıkış tarihi, Bethesda tarafından yayınlanan liste dışı bir fragman sayesinde nihayet ortaya çıktı.
Rise of the Ronin, 22 Mart'ta PlayStation 5'e özel olarak piyasaya sürülecek. Peki sizin oyundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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