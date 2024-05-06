iPhone 16 Kılıfları Nasıl Olacak? İşte Şaşırtıcı Detay

Eylül ayında tanıtımı gerçekleştirilecek iPhone 16 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni modellerin tanıtımına yaklaşık 4 ay var ve aksesuar üreticilerinin çoktan iş başı yapması gerekiyor. Bu nedenle yeni iPhone kılıfları için kalıplar kullanılıyor.

iPhone 16 ile MagSafe Kılıfları Değişiyor!

Sızdırılan kalıplar incelendiğinde iPhone 16 modellerinin arkasındaki MagSafe halkalarının iPhone 15'lere göre daha ince olduğu görüldü. Bu yıl kablosuz şarj hızlarında da artış beklendiği için bu gelişme oldukça olumlu ve daha minimalist kılıflar kullanıcıları sevindirecek.

Diğer yandan MagSafe halkaları ve teknolojisinde yaşanacak değişim nedeniyle önceki aksesuarlar iPhone 16 serisiyle uyumlu olmayabilir. Daha önceki sızıntılarda da konuşulan dikey kamera kurulumu, sızdırılan bu kalıplarda bir kez daha karşımıza çıkıyor.

İki kameralı modellerde çapraz şekilde yer alan kameralar tekrar dikey bir şekilde yerleştirilecek. Apple Vision Pro'da görüntülenebilen 3D videolar için yapılan uzamsal video kaydı, bunun en büyük gerekçesi olarak gösteriliyor.

Pro ve Pro Max'in daha büyük bir ekranla geleceği iddiaları da çok fazla gündeme geliyor, fakat bu konu halen netleşmiş değil. Apple büyük bir sürpriz yapmazsa Eylül ayında iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile karşımıza çıkacak.