Galaxy S22 Kullanıcıları Hayal Kırıklığına Uğradı: One UI 6.1 Güncellemesi Neden Geri Çekildi?

Galaxy S22 serisi 2022'de piyasaya sürüldü ve piyasaya sürüldükleri tarihten itibaren günümüze kadar birçok açıdan geride kaldı. Buna rağmen Samsung Galaxy AI yazılım özelliklerini Galaxy S22 serisine de getirmeyi planladı.

Bahsi geçen çeşitli birçok yapay zeka özelliklerine sahip One UI 6.1 güncellemesi Galaxy S22 serisine sunulmasının ardından kilit ekranı ve dokunmatik ekranın yanıt vermemesi nedeniyle güncelleme geçici süreliğine durduruldu.

Galaxy S22 Güncellemesi Tekrar Ne Zaman Sunulacak?

X kullanıcısı Tarun Vats, Galaxy S22 serisi için One UI 6.1 yapısının Samsung'un FOTA sunucusundan geri alındığını fark etti ve Samsung’un topluluk forumlarında Galaxy S22 serisi güncellemesinin hatalar nedeniyle durdurulduğunu belirten kullanıcı raporları tespit etti.

Güncellemeden sonra bazı durumlarda kilit ekranının ve ardından dokunmatik ekranın çalışmayı durdurduğu ve fabrika ayarlarına sıfırlama ihtiyacını ortaya çıkardığı görüldü.

İlk olarak Güney Kore’de kullanıma sunulan Galaxy S22 seri güncellemesi hata raporlarının ardından çözüm bulunması için durduruldu.

Samsung, bu durdurma kararıyla hatayı düzeltmek için güncelleme üzerinde tümüyle çalışmaya başladı ve yakın zamanda diğer bölgeler de olmak üzere Galaxy S22 güncellemesi tekrardan kullanıma sunulacak.