eSIM Nedir? Ne İşe Yarar?

eSIM Nedir? eSIM Ne İşe Yarar? - Günümüzde pek çok akıllı telefon üreticisi akıllı telefonlarında eSIM teknolojisine yer vermeye başladı. Yakın bir zamanda ülkemizde de faaliyete geçmesi planlanan bu teknoloji nedir, ne işe yarar ve geleneksel SIM teknolojisine kıyasla ne gibi avantajlar sağlar?

Yakın bir gelecekte fiziksel kart kullanımını ortadan kaldırmayı hedefleyen eSIM, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarla birlikte tekrar gündeme geldi. Bu yazımızda yeni nesil teknoloji hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik!

eSIM Hakkında Merak Edilen Her Şey!

İşte eSIM Hakkında Merak Edilen Her Şey!

SIM Nedir?

Günlük hayatımızda kullandığımız geleneksel SIM'ler, Subscriber Identity Module yani Abone Kimlik Modülü anlamına geliyor. Bu sayede operatörler, kullanıcıların çeşitli bilgilerini bu sistemde tutabiliyor. Mevcut sistemde basit bir bellek yongası olan metal kontaklı UICC yani Universal Integrated Circuit Card, pvc kartlara monte halde geliyor.

Bildiğiniz üzere bu kartlar yıldan yıla küçüldü de küçüldü. Önce Standart SIM Kart, ardından Mikro SIM Kart ve şimdi de Nano SIM Kart oldular.

SIM Kart Nedir?

SIM kartlar, kartın yüzünde ICCID olarak adlandırılan yirmi karakterlik bir kimlik numarası taşırlar. Ayrıca kartın içerisinde numaranız, bazı güvenlik bilgileriniz, kullanıcının erişebileceği servislerin listesi ve iki güvenlik kodu olan bir ISMI de bulunur. İlk kod PIN, ikinci kod ise PUK olarak adlandırılır.

SIM Kart Ne İşe Yarar?

SIM kartlar ve içerisinde yer alan tüm bu bilgiler arama yapabilmeniz ve veri trafiği kullanabilmeniz için gerekli olan bileşenleri içerir ve hizmet sağlarlar. Standart kartlar genellikle 8 KB ila 256 KB arasında değişen bir belleğe sahiptir. Bu sayede kartınızda kişilerinizi saklayabilirsiniz ve cihaz değiştirseniz de onları koruyabilirsiniz.

eSIM Nedir?

eSIM ise Embedded SIM yani Gömülü SIM anlamına gelir. Burada fiziksel bir karta değil, dijital bir kimliğe sahip olursunuz. Yani kullandığınız cihazın içerisindeki SON-8 standartını takip eden bir entegre çipten yardım alırsınız. Tabii bu teknolojiden faydalanabilmek için hem akıllı telefonunuz (ya da diğer cihazlarınız) hem de operatörünüz bu teknoloji ile uyumlu olmalıdır.

eSIM Avantajları Neler?

- Günümüzde kullanılan geleneksel kartlara göre daha güvenli.

- Geleneksel kartlara göre daha dayanıklı.

- Küçük yapısı sayesinde akıllı saat gibi kompak cihazlarda da kullanılabiliyor.

- Uzaktan yetkilendirilebilir olması sayesinde operatör değişikliğinde beklemenize gerek kalmıyor.

- İki karta sahipseniz bekleme ya da tak - çıkar olmadan operatör değiştirebiliyorsunuz.

eSIM Dezavantajları Neler?

- SIM'i başka cihazda kullanmak istediğinizde çeşitli zorluklar yaşayabilirsiniz.

eSIM Destekli Akıllı Telefonlar

Günümüzde eSIM destekli akıllı telefonların sayısı halen kısıtlı ancak sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu cihazlardan bazıları ise şu şekilde:

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone SE 2020

- iPhone XR

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- Galaxy Note 20

- Galaxy Note 20+

- Galaxy Z Flip

- Galaxy S20

- Galaxy S20+

- Galaxy S20 Ultra

- Huawei P40

- Huawei P40 Pro

- Microsoft Surface Duo

- Pixel 5

- Pixel 4

- Pixel 4a

eSIM Kullanan Ülkeler

Tıpkı eSIM destekli akıllı telefonların sayısı gibi, eSIM destekleyen operatörlerin bulunduğu ülkelerin de sayısı hala kısıtlı bir yapıya sahip. Bu ülkelerden bazıları şu şekilde:

- Avusturya

- Kanada

- Hırvatistan

- Çek Cumhuriyeti

- Almanya

- Macaristan

- Hindistan

- İspanya

- Birleşik Krallık

- Amerika