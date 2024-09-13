İş İlanı Yayınlandı: Çinli BYD, Manisa ve İstanbul'da Personel Arıyor!

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de 1 milyar dolar yatırım yapma kararı almıştı. Şirket, bu doğrultuda önemli bir adım atarak Manisa'daki fabrika ve İstanbul'daki operasyonlar için iş ilanı açtı.

BYD, Türkiye'de Personel Aramaya Başladı

BYD Avrupa'nın resmî LinkedIn hesabı üzerinden İstanbul ve Manisa için iş ilanları yayınlandı. Manisa fabrikası için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi, bordro uzmanı" pozisyonlarına başvuru yapılabiliyor.

İstanbul'daki operasyonlar için "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" pozisyonlarında personeller aranıyor.

BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma temmuz ayında imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yatırım ile yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisiyle sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlaması beklenen tesisin 2026 yılının sonuna kadar üretime başlaması hedefleniyor.