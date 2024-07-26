BYD Otomobil Fiyat Listesi - 2024

BYD otomobil fiyat listesi, yeni araba satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde gelişmiş özellikleri ve etkileyici tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran otomobillere dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

2024 Yılına Ait BYD Otomobil Fiyat Listesi

Türkiye'de satılan BYD marka otomobiller arasında BYD ATTO 3 ve BYD SEAL U DM-i bulunuyor. Peki, 2024 yılında bu otomobillerden birini satın almak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor? İşte BYD marka sıfır araba fiyatları!

BYD ATTO 3 Fiyatı

Gri, mavi, kırmızı, beyaz ve yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunan BYD ATTO 3 modelinin tavsiye edilen kampanya fiyatı 1 milyon 640 bin TL olarak açıklandı.

BYD SEAL U DM-i Fiyatı

Beyaz ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan BYD SEAL U DM-i modelinin güncel fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyat etiketleri açıklandığında buradan bilgi vereceğiz.

BYD ATTO 3 Özellikleri

0-100 km/s Hızlanma Süresi: 7,3 saniye

7,3 saniye Karma Sürüş Menzili: 420 km

420 km %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi: 29 dakika

29 dakika Maksimum Hız: 160 km/s

160 km/s Maksimum Güç: 150 kW

150 kW Jant: 18 inç alüminyum alaşımlı

18 inç alüminyum alaşımlı Batarya Tipi: BYD Blade Batarya (LFP)

Otomobilde yer alan ısı pompası, elektrikli arabadaki enerji verimliliğinin artmasına yardım ediyor. -30 ile 60 santigrat dereceleri arasında çalışan ısı pompası, özellikle düşük hava sıcaklıklarında sürüş menzilini %20'ye kadar artırıyor.

15,6 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran üzerinden klima ve koltuk ısıtma dahil olmak üzere birçok ayar kontrol edilebiliyor.

BYD SEAL U DM-i Özellikleri

Elektrikli Sürüş Menzili: 80 km

80 km Karma Sürüş Menzili: 1080 km

1080 km Batarya Kapasitesi: 18.3 kWsa

18.3 kWsa Elektrikli Motor Gücü: 145 kW

145 kW Jant: 19 inç alüminyum alaşımlı

Otomobildeki 15,6 inç boyutunda dokunmatik ekran bulunuyor. Sürüş ile ilgili çeşitli bilgilere kolayca erişilmesini sağlayan ekran, keyifli yolculuk yapılabilmesine yardım ediyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan vitesin etrafında çeşitli işlev butonları bulunuyor. Bu butonlar, daha kolay bir kontrol imkânı elde edilmesine imkân tanıyor.

Otomobilin sürücü koltuğunda hafıza özelliği bulunuyor. Böylece farklı sürücüler oturma pozisyonlarını çok pratik şekilde ayarlayabiliyor. 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, ses deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Ortam ışıkları ise ses ile senkronize şekilde hareket ediyor.

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