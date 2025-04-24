BYD'den Türkiye'ye Çıkarma: Kocaeli Limanı Yeni Araçlarla Dolup Taştı!

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda, Çin’in Ningbo Limanı’ndan yola çıkan BYD’ye ait dev araç taşıma gemisi BYD Changzhou’nun Türkiye’ye ulaştığını sizlerle paylaşmıştık. Bu dev gemiyle birlikte ülkemizde satışa sunulmak üzere getirilen binlerce sıfır kilometre BYD aracı, kademeli olarak limanlara indirilmeye başlanmıştı.

Şimdiyse bu araçların büyük bir bölümü, Kocaeli’deki Safiport Limanı'nda görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntüler, limanı adeta bir BYD araç filosuna dönüştüren manzarasıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

BYD'ye Olan Yüksek Talep, 7 Bin Sıfır Aracı Türkiye'ye Getirdi

Çin merkezli otomotiv devi BYD, konu hakkında yaptığı ilk açıklamada Türkiye’deki artan talebe yanıt vermek amacıyla 7 bin adet yeni aracı dev taşıma gemisiyle Safiport Limanına getirdiğini resmi olarak duyurmuştu. Şirketin açıklamasını doğrulayan yerel medya kaynakları, bu araçların limanda sıra sıra dizildiğini gösteren etkileyici görüntüler paylaştı.

BYD’nin de açıklamasında aktardığı gibi markaya yönelik ilgi hem Türkiye'de hem hem de dünyada giderek artıyor. Özellikle ülkemizde hızlı bir yükseliş yakalayan şirket, 2025'in ilk üç ayında Türkiye'de satışlarını en çok artıran otomobil markası olarak öne çıktı.

Bu başarının bir diğer önemli göstergesi ise finansal alanda geldi. Mart 2025 itibarıyla BYD’nin piyasa değeri 162 milyar dolara ulaştı. Bu değerle şirket, Ford, Volkswagen ve General Motors gibi köklü markaların toplam piyasa değerini geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

İşte BYD araçlarının limandaki görüntüsü:

🔴 Çin'den dev bir gemiyle Kocaeli'deki Safiport Limanı'na getirilen binlerce BYD marka araç, havadan görüntülendi.



pic.twitter.com/RSDeFAHy9P — Conflict (@ConflictTR) April 24, 2025

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