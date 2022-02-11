Call of Duty: Black Ops ll ile aksiyon ve adrenalinin doruklarına çıkacak, kendinizi gerçek bir savaş ortamında bulacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en popüler oyunlarından bir tanesi olan Call of Duty serisi milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Hem ülkemiz de hem de dünya da milyonlarca oyuncuya sahip olan başarılı seri, birbirinden farklı aksiyon sahnesi ile 7’den 70’e her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Serinin en iyi oyunları arasında yer alan Call of Duty: Black Ops ll aksiyon ve adrenalin yüklü yapısı ile milyonlarca adet kopya satmaya devam ediyor.

Activision’ın milyonlarca adet kopa satan oyunu olan Call of Duty: Black Ops ll yine nefesleri kesmeye devam ediyor. 2012 yılında lansmana çıkan ve günümüzde hem konsol hem de bilgisayar platformunda oynanan yapım çıktığı dönem de olduğu gibi günümüzde de oyuncuları tatmin etmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca oyuncuyu bünyesinde ağırlayan yapım, tek oyunculu bir hikaye üzerine kuruldu.

Call of Duty: Black Ops ll Özellikleri

Tek oyunculu bir hikaye,

Sürükleyici bir yapı,

Onlarca farklı silah ve askeri ekipman,

Geniş haritalar,

Gerçekçi savaş ortamı,

Titizlikle hazırlanmış grafik açıları,

Birinci şahıs kamera açıları,

Oyunculara gerçekçi ve bir o kadar da sürükleyici bir savaş ortamı sunan yapım bünyesinde birbirinden farklı silah modellerine de yer veriyor. Oyuncular onlarca farklı silah ve ekipman eşliğinde aksiyon dolu savaş ortamına dahil oluyor ve savaşın seyrini değiştirmeye çalışıyorlar. Yapım içerisinde çeşitli görevler de bulunuyor. Oyuncular bu görevleri başararak çeşitli ödüllerin de sahibi olabiliyorlar. Bu ödüller de silah ve ekipmanlar ile ilgili içerikler oluyor.

Uzun bir süredir güncelleme almayan oyun, günümüzde Steam üzerinde satışlarına kaldığı yerden devam ederken sık sık indirime giren oyunlar arasında yer alıyor.

Call of Duty: Black Ops ll İndir

Konsol ve bilgisayar platformu için 2012 yılında lansmana giren yapımın bilgisayar sürümü Steam üzerinden satın alınıp indirilebiliyor.

Call of Duty: Black Ops ll Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 veya Windows 7. Windows XP desteklenmiyor

İşlemci: Intel Core2 Duo E8200 2.66 GHz veya AMD Phenom X3 8750 2.4 GHz-

Bellek: 2 GB for 32-bit OS veya 4 GB for 64-bit OS

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800GT 512 MB veya ATI Radeon HD 3870 512 MB

DirectX: Sürüm 9.0c

Sabit Disk: 16 GB

Ses: DirectX 11.0c uyumlu