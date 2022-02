Call of Duty: Black Ops ll

GALERİ

2013'ün Merakla Beklenen 30 Oyunu

Artık her yıl bir gelenek haline dönüşen Call of Duty oyunlarının 2013’te bir yenisi doğal olarak bekleniyor. Yeni Call of Duty oyunu ne olur bilinmez ancak tahmin edecek olursak yeni bir Modern Warfare oyunu veya bağımsız yeni bir Call of Duty oyunu bizleri bekliyor olabilir.