4.903 TL Değerindeki 5 Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Hızlı Olun

Steam'de her hafta düzenli olarak çeşitli oyunlar oynaması ücretsiz hâle geliyor. Bu hafta ise dijital oyun mağazasında aksiyon, simülasyon ve FPS sevenler için etkileyici bir oyun yelpazesi sunuluyor. Yeni başlayan bu fırsat kapsamında söz konusu yapımları hiçbir şekilde ücret ödemeden denemek mümkün hâle geldi.

Steam'de Hangi Oyunlar Kısa Süre Ücretsiz Oldu?

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Steam'de Speedball, Two Point Museum, MechWarrior 5: Mercenaries, Stellaris ve Dead by Daylight kısa bir süreliğine ücretsiz hâle getirildi. Tahmin edebileceğiniz gibi fırsat sonsuza dek geçerli değil. Kampanya kapsamında bedava sunulan oyunların her biri sadece 22 Haziran 2026 saat 20.00'ye kadar oynanabiliyor. Herhangi birine kalıcı olarak sahip olmak mümkün değil. Süre sona erdikten sonra erişiminizi kaybediyorsunuz.

Speedball Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları sevenlere hitap eden Speedball, iki takım hâlinde oynanan kaotik bir spor oyunu. Tabii, söz konusu spor dallarından önemli bir farkı var: Bu oyunda hiçbir kural yok. Topu alıp rakip sahaya doğru ilerliyorsunuz ve gol atmaya çalışıyorsunuz. Ne var ki bunu yapmanıza izin vermemek için her türlü hamlede bulunabilecek -ki buna sert müdahaleler de dahil- rakip oyuncular mevcut.

Oyunda rakibe çarpabilir, onu düşürebilir ve gol atmasını engelleyebilirsiniz. Oyunda karakterlerin farklı özellikleri bulunuyor. Kimi çok hızlı kimi çok güçlü kimi de savunmada çok ileri bir seviyede konumlanıyor. Başarılı olmak içinse takım dizilişi kritik önem taşıyor.

Stellaris Nasıl Bir Oyun?

Stellaris, uzayda imparatorluk kurmaya odaklanan strateji oyunları arasında konumlanıyor. Buyapımda nasıl bir yol izleyeceğiniz tamamen size bağlı. Yani tek bir amaç yok. Galaksiyi fethetmek, barışçıl olmak ve ticaretle ilerlemek, bilimi merkeze alıp gelişmiş bir medeniyet kurmak, ittifaklara imza atmak... Herhangi birini seçebilirsiniz. Oyun size bu konuda büyük özgürlük sağlıyor.

Two Point Museum Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan Two Point Museum, kendi müzenizi kurup yönettiğiniz bir yapım. Amacınız ise size en çok kazanç sağlayan müzeyi kurmak. Müzenizi tasarlıyor, ziyaretçilerin memnuniyetini kazanıyor, gelir elde ediyor ve büyüyorsunuz. Her şeyin yerini siz belirliyorsunuz.

MechWarrior 5: Mercenaries Nasıl Bir Oyun?

MechWarrior 5: Mercenaries, dev savaş robotları ile hedefe saldırdığınız bir aksiyon oyunu. Bir gezegene gidip düşmanları yok ediyor, üsleri yıkıyorsuunuz. Amacınız ise galaksideki en iyi paralı askerlere sahip olmak. Oyun şimdiye kadar en kaotik oynanışlardan birini sunuyor.

Dead by Daylight Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında konumlanan Dead by Daylight, iki takım hâlinde oynanıyor. Bir tarafta avcı, diğer tarafta ise hayatta kalanlar bulunuyor. Hayatta kalanlar, jeneratörü onarıp kapıları açmaya ve alandan kaçarak uzaklaşmaya çalışıyor. Avcı ise jeneratörün çalışmasını engellerken hayatta kalanları da tek tek yakalamaya çalışıyor.

Editörün Yorumu

Steam'de bu hafta oynaması ücretsiz hâle gelen oyunların çok geniş bir oyuncu kitlesine hitap ettiğini düşünüyorum. Hem yüksek tempolu aksiyon hem daha ağır ilerleyen ve kontrolün bizde olduğu simülasyon oyunları mevcut. Yani ne tür bir yapım seviyor olursanız olun, deneyebileceğiniz bir yapım var. O yüzden fırsat sona ermeden önce en çok beğendiklerinizi denemenizi öneririm.