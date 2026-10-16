Call of Duty'de Yeni Dönem: Sonraki Oyun Yepyeni Bir Seri Olacak

Activision, Call of Duty serisinin 2027 oyununda yeni bir yola gireceğini açıkladı. Şirketin pazarlama yöneticisi Tyler Bahl, The Game Business'a verdiği röportajda gelecek yılın oyununun 2021'deki Vanguard gibi yeni bir alt seri olacağını doğruladı. Açıklama Modern Warfare 4'ün çıkışına bir hafta kala geldi.

Yeni Call of Duty Neden Farklı Bir Seri Olacak?

Call of Duty uzun süredir her yıl Black Ops ve Modern Warfare alt serilerinin devam oyunlarıyla çıkıyor. Bahl'a göre topluluk bu oyunlar arasında dönüp durmak istemiyor. Oyuncuların farklı dönemler ve yeni özellikler yerine tamamen farklı bir hava beklediğini söyleyen Bahl, şirketin yeni seri için zemini hazırladığını anlattı.

Bahl yeni serinin hangi dönemde geçeceğine ya da hangi stüdyonun geliştireceğine dair bir ipucu vermedi. Serinin son yeni alt seri denemesi olan Vanguard, 2021'de İkinci Dünya Savaşı'nı konu almıştı.

Modern Warfare 4 Ne Zaman Çıkacak?

Modern Warfare 4, 23 Ekim 2026'da PS5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak. Oyun aynı gün Nintendo Switch 2'ye de geliyor; böylece seri 2013'teki Ghosts'tan bu yana ilk kez bir Nintendo platformunda yer alacak. Senaryo Kore Yarımadası'nda tam ölçekli bir işgal tehdidi etrafında geçiyor; New York, Paris ve Mumbai de oyundaki mekânlar arasında. Oyunu çıkmadan önce denemek isteyenler Modern Warfare 4'ün erken erişim tarihlerine göz atabilir.

GameSpot'a göre Modern Warfare 4 çıkış gününde Xbox Game Pass'e gelmeyecek. Activision, oyunun Game Pass'e gelecek yılın sonunda ekleneceğini söylüyor. Standart sürümün fiyatı 70, Vault sürümünün fiyatı ise 100 dolar.

Call of Duty'ye Olan İlgi Azalıyor mu?

Bahl aynı röportajda Modern Warfare 4'e yönelik sert eleştirileri "Call of Duty vergisi" diye niteledi ve serinin popülerliğinin bazen gözden kaçtığını söyledi. Ancak rakamlar ilginin düştüğüne işaret ediyor. Circana'dan Mat Piscatella'nın paylaştığı verilere göre ABD'de Modern Warfare 4'ü satın almayı düşünenlerin oranı ağustosta yüzde 15'te kaldı. Bu oran geçen yıl aynı dönemde Black Ops 7 için yüzde 21'di.

Editörün Yorumu

Black Ops ve Modern Warfare arasında gidip gelen bir takvimden sonra yeni bir serinin, Call of Duty'nin ihtiyaç duyduğu tazeliği getirebileceğini düşünüyorum. Ancak Vanguard'ın da yeni bir seri olarak başladığını ve devam oyunu almadığını unutmamak gerekiyor; yeni isim tek başına başarı anlamına gelmiyor. Modern Warfare 4'ü Game Pass'le oynamayı planlıyorsanız oyunun aboneliğe en erken gelecek yılın sonunda geleceğini hesaba katarak satın alma kararınızı vermenizi öneririm.