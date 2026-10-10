Modern Warfare 4 Çıkmadan Oynanabilecek: İşte Tarihler

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Activision Call of Duty: Modern Warfare 4'ün ekstraksiyon modu DMZ'yi oyunun çıkışından üç gün önce açacak. Herhangi bir sürümü ön sipariş eden oyuncular 20 Ekim 2026'dan itibaren DMZ'ye girebilecek. Dijital ön sipariş verenler hikâye moduna 16 Ekim 2026'da, yani bir hafta önce başlayabilecek. Oyunun tamamı ise 23 Ekim 2026'da çıkacak.

Modern Warfare 4 DMZ Erken Erişimi Kimleri Kapsıyor?

Activision'ın duyurusuna göre DMZ erken erişimi her sürümün ön siparişinde geçerli. Standart sürümü alanlar da Vault sürümünü alanlar da aynı gün moda girebilecek. Kutulu sürümü ön sipariş edenlerin bu erken erişimden yararlanıp yararlanamayacağı ise belirtilmedi. Erken erişim PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 ve PC'de aynı anda başlayacak.

DMZ oyuncuların haritaya girip görev yaptığı, ganimet topladığı ve sağ çıkmaya çalıştığı bir ekstraksiyon modu. Oyuncular hem yapay zekâ kontrolündeki düşmanlarla hem de diğer ekiplerle karşılaşıyor.

Hikâye Modu Ne Zaman Açılıyor?

Hikâye modunda erken erişim 16 Ekim 2026'da başlıyor, ancak bu hak yalnızca dijital ön sipariş verenlere tanınıyor. Kutulu sürümü ön sipariş edenler hikâyeye çıkış gününde başlayabilecek. PC'de oynayacaksanız oyunun sistem gereksinimlerine buradan bakabilirsiniz.

Modern Warfare 4 Game Pass'e Gelecek mi?

Windows Central'ın haberine göre oyun çıkış gününde Game Pass kataloğunda olmayacak. Xbox ve PC oyuncularının oyunu ayrıca satın alması gerekiyor. Steam'deki standart sürüm 10 Ekim 2026 itibarıyla 69,99 dolar.

Editörün Yorumu

DMZ'yi yalnızca pahalı Vault sürümüne değil standart sürüme de açmak oyuncu lehine bir adım. Yine de erken erişimin ilk günlerinde sunucu yükü en yüksek seviyede olacak, ilk saatlerde bağlantı sorunu yaşanması şaşırtmaz. Game Pass'e gelmemesi Xbox tarafında beklentiyi düşürüyor. Kutulu sürümü düşünüyorsanız dijitale geçmeyi değerlendirin; hikâye moduna bir hafta erken başlarsınız.