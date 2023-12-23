169 TL Değerindeki Caveblazers Ücretsiz Dağıtılıyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Yapılan bir kampanya ile beraber Caveblazers ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Peki, aksiyon roguelike platform türlerindeki yapım, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor.

GOG, Deadpan Games tarafından geliştirilen oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Kampanya 25 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Steam fiyatı 5,79 dolar (169,45 TL) olan oyunu belirtilen tarihe kadar GOG hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz.

Caveblazers Ücretsiz Nasıl Alınır?

GOG resmî web sitesini veya GOG Galaxy uygulamasını ziyaret edin.

GOG hesabınıza giriş yapın.

Caveblazers sayfasına girin.

Oyunu sepete ekleyip işlemi onaylayın.

Oyuna hesabınızın kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında yer alan yapımı kütüphaneye eklemek için yukarıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir. Söz konusu işlemi tamamladıktan sonra oyunu indirip yükleyebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

GOG'da başlatılan bir kampanya sonucunda ücretsiz dağıtılan oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.