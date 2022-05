Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 2022 (Güncel)

Eğer siz de artan bilgisayar fiyatları neticesinde sisteminizi güncelleyemediyseniz ve sisteminizin rahatlıkla kaldırabileceği oyunları bulmakta zorlanıyorsanız, bu yazımızdan sonra hangi oyunu bilgisayarınızın çalıştırıp çalıştırmadığını rahatlıkla anlayabileceksiniz. Listemizdeki oyunların tamamını düşük sistem gereksinimli oyunlar oluşmaktadır.

Listeyi hazırlarken hem yeni hem de eski oyunlara yer verdik. Böylece hem yeni oyunları keşfetmiş olacaksınız hem de eski oyunlara tekrardan bakma şansınız olacak. Listemize geçelim.

Düşük Sistem Gereksinimli Online Oyunlar

Warframe

2013 yılında çıkan ve çıktığı günden bugüne kadar geliştiricisi Digital Extremes tarafından sürekli olarak güncellenip, desteklenip, cilalanan Warframe; iyi bir oyun olmasının yanı sıra oldukça düşük sistem isteyen, optimize ve iyi gözüken bir oyun.

Warframe Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (32-bit desteklenmiyor)

İşlemci: Intel Core 2 Duo e6400 ya da AMD Athlon x64 4000+ (~2.2Ghz çift çekirdek CPU)

Ekran Kartı: DirectX 10+ özellikli Ekran Kartı

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 35 GB boş HD alanı

Internet: Broadband internet bağlantısı

League of Legends

League of Legends’ın en büyük başarılarından biri şüphesiz her bilgisayarda rahatça oynanabilmesi diyebiliriz. Böylelikle milyonlarca oyuncuyu kendi bünyesine katabildi ve yıllarca peşinden koşturmayı başardı. League of Legends’ın görsel yapısı düşük sistem gereksinimli oyunlar için oldukça ideal.

League of Legends Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10

İşlemci: Intel Core i3-530 AMD: A6-3650 ARM: desteklenmiyor

Bellek: 2GB

Depolama: 16 GB HDD

DirectX: DX10 Düzeyi Donanım

Ekran Kartı: NVIDIA: GeForce 9600GT AMD: HD 6570 Intel: Intel HD 4600 Entegre Grafik İşlemcisi

Gwent: The Witcher Card Game

Gwent, özünde bir kart oyunu olduğu için sisteminizi zorlayacak görsel efektler ve grafikler bulundurmaz. Sisteminiz rahatlıkla Gwent’i çalıştırmaya yetecektir. Gwent aynı zamanda bir mobil oyun olduğu için oldukça ufak bir oyun. Özellikle Witcher hayranlarının beğenebileceği bu oyunda eğer sisteminiz Witcher 3’e yetmiyorsa, Gwent ile de keyifli saatler geçirebilirsiniz.

Gwent: The Witcher Card Game Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 7/8/8.1/10 (64 bit)

İşlemci: Intel Celeron G1820 | AMD A4-7300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 | Radeon R7 240

Düşük Sistem Gereksinimli Hikayeli Oyunlar:

This War of Mine

Borderlands

Bioshock

Stardew Valley

This War of Mine

Oldukça sarsıcı bir hikayesi bulunan This War of Mine, size alışık olduğunuz savaş atmosferinden çok daha farklı bir atmosfer sunuyor. Oyun 2D olduğundan ve çok fazla sistem istemediğinden sistem dostu bir oyun diyebiliriz.

This War of Mine Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

İşlemci: 2.4 GHz Dual Core

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 260, Radeon HD 5770, 1024 MB, Shader Model 3.0

Borderlands

Borderlands hem hikayesi hem görselleri ile düşük sistem gereksinimli oyunlar arayan oyuncuları mutlu edebilecek bir oyun. Keyifli ve mizah dolu hikayesi, eskimeyen görselleri ve akıcı oynanışı ile öne çıkan bir yapım. Oldukça da optimize bir oyun.

Borderlands Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows XP/Vista

İşlemci: 2.4 GHz veya benzeri işlemci, SSE2 destekli

Bellek: 1GB RAM (Vista için 2GB RAM gerekli)

Ekran Kartı: 256MB video RAM veya daha iyisi (GeForce 7 serisi ya da daha iyisi/Radeon HD3000 serisi ya da daha iyisi)

Depolama: 8 GB veya daha fazla boş yer

Bioshock

Bioshock, denizin altında geçen ve steampunk görselleri ile öne çıkan bir yapım. Oyunun vurucu kısmı hikayesinde saklı. Güzel ve etkileyici bir hikaye arayan oyuncuların mutlaka oynaması gereken bir oyun. bugün bile oldukça iyi gözüken Bioshock, düşük sistemli oyunlar arasında en iyi gözüken oyunlardan birisi.

Bioshock Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci:Tek çekirdekli olarak 2.4 Ghz işlemci

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: 128 MB Nvidia 6600 veya ATI X1300 (X1550 dışında),

Depolama: 8 GB boş harddisk alanı

Stardew Valley

2016’da piyasaya sürülen ve zaman içerisinde kulaktan kulağa yayılan ve oyuncuların çok büyük bir bölümü tarafından aşırı beğenilen bu oyun diğer çiftçilik simülasyonu oyunlarından çok farklı. Piksel grafiklere sahip olduğu için hemen hemen her bilgisayarda rahatlıkla açıklacaktır. Mobil platformda bile oynanabilen bir oyun olduğu için çok büyük bir olasılıkla sizin bilgisayarınız da Stardew Valley’i açacaktır.

Stardew Valley Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista ya da daha iyisi

İşlemci: 2 Ghz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 256 MB shader model 3.0+

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Düşük Sistem Gereksinimli Arabalı Oyunlar

Need for Speed: Underground 2

Euro Truck Simulator 2

Assetto Corsa

Need for Speed: Underground 2

Need for Speed serisi en çok bilinen araba yarışı serisi ve Underground 1 ve 2 ise bu serinin en popüler, en efsanevi oyunlarından başlıcalarıdır. Özellikle ülkemizdeki oyuncularda da yeri bir ayrıdır. Hem nostalji yapmak hem de keyifli vakit geçirmek için Need for Speed: Underground 2’yi tekrardan oynamak isteyebilirsiniz.

Need for Speed: Underground 2 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Pentium III 933 MHz veya daha fazlası

Ram: 128 MB veya daha fazlası, XP için 256 MB

İşletim Sistemi: Windows 98/ME/2000/XP

Hard Disk: 1000 MB'dan daha fazla boş alan

Ekran Kartı: 32 MB veya daha fazlası, DirectX 9.0

Euro Truck Simulator 2

Arabalı ismindeki listemize kamyonlu ve tırlı bir oyuna yer verip vermemek konusunda kararsız kalsak da pek çok araba ve yarışsever oyuncu Euro Truck Simulator 2’yi oldukça beğeniyor ve severek oynuyor. Yarış oyunu olmayıp son derece gerçekçi bir oyun olan Euro Truck Simulator 2 hem çok az sistem isteyen bir oyun, hem de çok iyi gözüken, detaylı bir oyun.

Euro Truck Simulator 2 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Dual core CPU 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTS 450-class (Intel HD 4000)

Depolama: 12 GB

Assetto Corsa

Arcade bir yarış oyunu olmayan ve çok gerçekçi, simülasyona yakın bir araba yarışı oyunudur. 2014 yılında çıkan Assetto Corsa, çok fazla sistem isteyen bir oyun değil. Gerçekçi bir araba yarışı tecrübesi arayan oyuncuların mutlaka göz atması gerekir.

Assetto Corsa Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10

İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 10.1 ( AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Düşük Sistem Gereksinimli FPS Oyunları

Half Life 2

CS:GO

F.E.A.R

Half Life 2

Bir oyun klasiği olan Half Life 2, oyun dünyasının uzun yıllar boyunca en çok beğenilen oyunlarından biriydi. FPS oyunlarına yön veren Half Life 2, çıktığı dönemde çok büyük bir olay yaratmıştı. 2004 yılında çıkmasına rağmen bugün bile hala iyi gözükmeyi başaran nadir oyunlardan birisidir.

Half Life 2 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, Vista, XP

İşlemci: 1.7 Ghz

Bellek: 512 MB RAM

Ekran Kartı: DirectX 8.1

Depolama: 6500 MB kullanılabilir alan

CS:GO

CS:GO, pek çoğumuzun en sevdiği FPS oyunlarından birisidir. Bir Half Life modu olarak bilinen ve zamanla Half Life’ın bile önüne geçen Counter Strike markası, 2012 yılında Counter-Strike: Global Offensive isminde yeni bir oyun çıkardı ve pek çok oyuncunun bugün bile hala bıkmadan usanmadan oynadığı o oyunu Valve çıkarmış oldu. Hem iyi gözüken hem de eski Counter Strike oyunlarının ruhunu taşıyan bir oyun böylece yapılmış oldu. CS:GO’nun milyonlara ulaşmasındaki en önemli sebeplerden birisi de düşük sistem gereksinimine sahip bir oyun olduğundan, pek çok kişi oyunu oynayabildi.

CS:GO Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/Vista/XP

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Ekran kartı 256 MB ya da daha üstü belleğe sahip olmalı ve Pixel Shader 3.0 desteğine sahip DirectX 9 uyumlu olmalıdır.

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

F.E.A.R

Klasik bir korku oyunu olan F.E.A.R, zamanı yavaşlatabildiğimiz bullet time özelliği ile ve klasik bir FPS oyunu olması özelliği ile oldukça eşsiz bir oyundur. Korku ve FPS oyun janralarını birleştiren F.E.A.R, biraz korkmak isteyen FPS oyuncularının mutlaka göz atması gereken bir oyun.

F.E.A.R minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® XP, x64 ya da 2000

İşlemci: Pentium 4 1.7 GHz

Ekran Kartı: 64 MB GeForce 4 Ti ya da Radeon® 9000

Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemiz burada sona eriyor. umuyoruz ki sisteminiz tüm bu oyunları çalıştırmaya yetiyordur. Bunun gibi içerikler, güncel oyun ve teknoloji haberleri için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.