ChatGPT'ye Kanka Modu Geliyor: "Sen" Diyebilir Miyim?

En popüler yapay zeka botu ChatGPT, sohbetleri daha kişisel hale getirecek yeni özelleştirme seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Bu özelleştirme seçenekleri, Windows masaüstü ve tarayıcı sürümlerinde aktif hale geldi. Bot, bundan böyle daha kişisel sohbetler sunmaya başlayacak.

Şimdilik bu güncelleme Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre'deki kullanıcılar için aktif değil. OpenAI, özelliğin bu bölgelerde çok yakında devreye gireceğini belirtti. Ayrıca Mac kullanıcıları da biraz beklemek zorunda. Şirket, özelliğin macOS'e önümüzdeki birkaç hafta içinde geleceğini duyurdu.

ChatGPT Nasıl Hitap Etmeli?

Eğer ChatGPT'nin size isminizle hitap etmesini ve belli bir tarzı benimsemesini istiyorsanız profil simgenize tıklayarak açılan menüden "ChatGPT'yi Özelleştir" seçeneğini seçmeniz yeterli. Burada karşınıza çıkan bazı yeni seçenekler şöyle:

Ne iş yapıyorsunuz?

ChatGPT hangi özelliklere sahip olmalı?

ChatGPT'nin sizinle ilgili başka neleri bilmesini istersiniz?

Bunun ardından ChatGPT sizin tarzınızı, mesleğinizi ve ilgi alanlarınızı anlayarak buna göre yanıtlar veriyor. Hem zamandan tasarruf ediyorsunuz hem de sohbetler çok daha kişisel bir havaya bürünüyor. İsterseniz botunuzu "kanka modu"nda da konuşturabiliyorsunuz.

Ancak küçük bir eksik dikkat çekiyor: Birden fazla kişisel profil oluşturma imkanı yok. Eğer kişiselleştirilmiş modunuzu kapatmak ya da farklı bir moda geçmek isterseniz, ayarlara dönüp değişiklik yapmanız gerekiyor. Bu süreç biraz zahmetli.

ChatGPT'nin 2025 planları arasında tam anlamıyla bağımsız bir yapay zeka asistanı üretme fikri önplanda olacak.