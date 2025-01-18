Elon Musk ChatGPT İhbarcısının Ölümünü Sorguluyor: İntihar Olduğundan Emin Miyiz?

ChatGPT'nin gelişim süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunan Suchir Balaji, açıklamadan kısa süre sonra şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti. 26 yaşındaki Balaji, 26 Kasım'da evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni intihar olarak açıklansa da ailesi, olayın normal bir durum olmadığını iddia ederek FBI'ın konuyu incelemesini talep ediyor.

Ünlü milyarder Elon Musk, bu olayın arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Ölümünden Önce Gayet Mutluydu

Ailesi, Balaji'nin ölümünden önce mutlu olduğunu, hatta kendileriyle Ocak ayında görüşme planı yaptığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Doğum günü haftasında konuştuğumuzda gayet mutluydu. Ne depresifti ne de bir şeyden rahatsız görünüyordu. Banyoda kan ve boğuşma izleri vardı. Bu intihar gibi görünmüyor. Bir not bile bırakmamış. Polis, başka bir kanıt bulamamış olsa da bunun intihar olduğu sonucuna nasıl varabilir?

OpenAI'ın 2015 yılındaki kurucularından olan Elon Musk, Balaji'nin ölümünün ardından Aralık ayında sosyal medya platformu X'te bir gönderi paylaşarak, "Bu hiç intihara benzemiyor," yorumunu yaptı.

Musk, Balaji'nin ölümünü sorgulamakla kalmayıp, OpenAI'ın kâr amacı güden bir organizasyona dönüşmesini de eleştirdi. Musk'a göre, bu dönüşüm, OpenAI'ın insanlığa yardımcı olma amacından saptığını anlamına geliyor.

Ailesi Yardım Bekliyor

Balaji, şirketin kullandığı veri setlerinin telif haklarını ihlal ettiğini savunarak, yapay zekanın gelecekte yaratacağı risklerin şimdiden internet ekosistemini tehdit ettiğini dile getirdi.

AI'nin çözülemeyen sorunları çözebileceğine inanıyordum. Ancak şu an internetin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir sistem haline geldi.

Balaji'nin ifadeleri, OpenAI ve Microsoft'a karşı açılan davalarda kritik bir role sahipti.

Balaji'nin ailesi ve destekçileri, olayın tekrar araştırılması gerektiğini savunuyor. Elon Musk da onlardan bir tanesi.

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