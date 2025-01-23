CIA, Ülkelerin Başkanlarını Taklit Edebilen Yapay Zeka Modeli Geliştirdi!

Her geçen gün yeni bir teknolojik gelişme ile karşımıza çıkan yapay zeka endüstrisi, akılllı telefonlarımızdan otomobillerimize işe alımlardan kamu sektörüne kadar pek çok alanda etkin bir rol oynamaya başladı. Gelen son haberlere göre ABD, yapay zeka teknolojisini dış istihbarat birimi olan CIA içerisinde de kullanmaya başladı. Hem de epey ilginç bir hedefle.

Aktarılanlara göre, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), kısa bir süre önce dünyanın önde gelen ülkelerin liderlerini taklit edebilen yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. Yeni model, araştırmacılarla taklit etmesini istediği liderler gibi sohbet edebiliyor ve karar verebiliyor.

Dünya Liderlerinin Hangi Konuya Nasıl Karar Verebileceğini Tahmin Edebiliyor

Yerel medyaya yansayan bilgiler, CIA tarafından geliştirilen yapay zeka modeli dünyanın pek çok farklı ülkesini temsil eden başkan ve liderin davranışları ve daha öncesinde yaşanan benzer olaylara yaklaşımılarını içeren kamuya açık ve istihabarat bilgileri ile eğitilmiş. Yeni model bu sayede pek çok liderin gelecekte yaşanabilecek olaylara karşı ne gibi kararlar alacağını tahmin edebiliyor.

Yapay zeka modeli, bu yönüyle CIA analistleri için oldukça yararlı bir simülasyon kaynağı. Zira bu model ile birlikte bir liderin ABD'den gelecekte vereceği bir karara nasıl karşılık vereceği çok daha gerçekçi bir şekilde analiz edilebilir.

CIA'in bu modeli geliştiren yapay zeka birimine lider eden ismin geçmişte Pentagon'da da benzer görevler üstlenen Nand Mulchandani olduğu söyleniyor. Tahmin edebileceğiniz üzere istihbarahat için çalışan yeni yapay zeka modeli ile ilgili detaylar büyük bir gizlilikle saklanıyor. Bu nedenle yeni modelin ne çapta kullanıldığı ve geliştirilmesinde OpenAI ve Meta gibi özel şirketlerin rolünün olup olmadığı gibi pek çokm konuyu henüz bilmiyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...