Mark Zuckerberg'den Bir İtiraf Daha: "CIA İsterse WhatsApp Mesajlarını Okuyabilir"

Ünlü sosyal medya şirketi Meta'nın ünlü CEO'su Mark Zuckerberg, son birkaç gündür sosyal medya ve teknoloji dünyasında kapalı kapılar ardında konuşulan pek çok konuyu medyaya taşıyor. Son olarak Covid-19 döneminde aşılar ile ilgili paylaşımlar nedeniyle hükümetlerin baskısına maruz kaldıklarını söyleyen Zuckerberg, WhatsApp ile ilgili oldukça önemli bir itirafta bulundu.

Ünlü CEO, bir süredir sosyal medyada çokça konuşulan devletlerin WhatsApp mesajlarına erişip erişmediği tartışması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Zuckerberg, pek çok istihbarat biriminin uçtan uca şifreleme sistemini aşarak istediği kullanıcıların WhatsApp mesajlarını görüntüleyebildiğini söyledi.

CIA, Cihazlara Uzaktan Erişip WhatsApp Mesajlarını Okuyabiliyor

Joe Rogan Experience'in bir podcast bölümüne katılan Zuckerberg​, devlet birimlerinin WhatsApp'ta gerçekleştirilen mesajlara erişip erişemediği sorularına yanıt verdi. CEO, yaptığı açıklama CIA dahil ABD yetkililerinin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişerek WhatsApp mesajlarına ulaşabileceğini kabul etti.

WhatsApp'ta kullanılan uçtan uca şifreleme sisteminin bu tür durumlarda işlevini yitiridiğini belirten Zuckerberg, şifreleme yönteminin mesaj içeriğinin platform sahibi şirket tarafından görülmemesini sağladığını söyledi. Bu bağlamda, WhatsApp’ta Meta sunucularında mesaj içeriğinin hiçbir şekilde görüntülenmesi mümkün değildir” ifadesini kullanan CEO, Meta'nın veri tabanının sızdırılması durumunda bile kullanıcıların mesajlarına ulaşılamayacağını açıkladı.

Öte yandan Zurckerberg, kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililerin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişim sağlaması halinde bu şifreleme sisteminin doğal olarak işlevini yitirdiğini vurguladı. CEO, bu tür senoryalara karşı "kaybolan mesajlar" özelliğini geliştirdiklerini söylüyor.

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