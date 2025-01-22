Çin'de En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Açıklandı! vivo Zirvede

Counterpoint Research (CR), Çin'de 2024 yılında en çok akıllı telefon satan markalar ile ilgili bir rapor yayınladı. Paylaşılan raporda vivo zirveye yerleşirken Xiaomi ise ilk üçte yer aldı. Peki, akıllı telefon üreticileri Çin pazarında yüzde kaç pazar payına sahip?

Çin'de 2024'te En Çok Hangi Markalar Telefon Sattı?

CR tarafından paylaşılan rapora göre vivo yüzde 17,8 pazar payı ile 2024'te Çin pazarında lider oldu. CR'ye göre vivo'nun 2023 yılında da Çin pazarında lider olduğunu belirtelim. Şirket 2023 y ılında yüzde 16,9 pazar payına sahipti. Geçtiğimiz yıl bu payı artırarak önemli bir başarının altına imza attı.

İkinci sırada ise yüzde 16,3 pazar payı ile Huawei yer aldı. Huawei'nin 2023 yılında pazar payı yüzde 12,1 seviyesindeydi. Şirket 2024 yılında bu pazar payını yüzde 16,3'e kadar artırmayı başardı.

Huawei'yi Xiaomi takip etti. Xiaomi'nin pazar payı yüzde 15,7 olarak açıklandı. Dördüncü sırada Apple konumlandı. Apple'ın pazar payının yüzde 15,5 olduğu belirtildi. Dolayısıyla Xiaomi ile arasında çok az bir fark bulunuyor.

Yüzde 15 pazar payına sahip olan Honor listenin beşinci sırasında yer aldı. Altıncı sırada Oppo bulunuyor. Oppo'nun pazar payı yüzde 14,3 olarak açıklandı. Yüzde 5,4 pazar payını ise diğer akıllı telefon üreticileri oluşturdu.

Çin'de 2024 yılında en çok akıllı telefon satan markalar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi marka telefon kullanmayı tercih ediyorsunuz? Konu ile ilgili düşünceleriniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.