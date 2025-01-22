iPhone 17'nin Android Telefonlara Benzeyen Tasarımı Ortaya Çıktı

Bir süredir telefonlarında değişiklik yapmamakla suçlanan Apple, iPhone 17 serisinde bunu değiştirmeye hazırlanıyor. İddialara göre şirket bu sefer hem Air adında yeni bir modeli seriye ekleyecek hem de tasarım dilini baştan aşağı değiştirecek. Özellikle son ortaya çıkan görseller doğruysa şirketin yeni telefonları, Google'ın Android ile çalışan Pixel modellerine benzeyecek. İşte detaylar!

Apple’dan Radikal Değişiklik: iPhone 17 Böyle Görünecek

iPhone 17'ye ait olduğu iddia edilen bir görsel, Apple’ın sonunda cesur bir değişikliğe hazırlandığını bir kez daha gösterdi. Sızdırılan görsellere göre telefon, Google'ın Pixel modellerinden alışık olduğumuz yatay bir kamera dizilimi ile gelecek.

iPhone 17'ye ait olduğu iddia edilen bu tasarım, Apple’ı yıllardır duyduğumuz “ABİ AYNI TELEFON” eleştirilerinden kurtarabilir. Ancak sevinmek için acele etmeye gerek yok. Apple’ın resmi üretim sürecinden önce birçok prototip denemesi yaptığı biliniyor, bu nedenle bu panel nihai tasarımı temsil etmiyor olabilir.

Based on what was reported by my source, this would be the new iPhone 17 design. I can't be sure if the image is real, but if it were, it would reflect the leaked design. pic.twitter.com/vXhHqunzN7 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 21, 2025

Apple geçtiğimiz yıllarrda da sık sık benzer haberlerle gündeme gelmiş ama iPhone X ile iPhone 16 serisi arasında ciddi farklar olmamıştı. Şirketin son yıllarda yaptığı en radikal tasarım değişikliği ise çentik yerine Dinamik Ada kullanmak oldu. İlk defa iPhone 14 Pro modellerinde gördüğümüz bu tasarım 15 ile tüm modellerde kalıcı oldu.

Hatta şirketin iPhone SE 4 modelinin de çentik yerine Dinamik Ada ile geleceği iddia ediliyor. Ancak bunlar dışında kamera modülünün konumunu hafif değiştirmek ve çerçeveleri daha düz yapmak dışında bir şey görmedik. Üstelik bu defa değişiklik Apple için her şeyden daha önemli.

Akıllı telefon performansları her yeni modelde biraz daha artsa da çoğu kullanıcı böyle bir değişime ihtiyaç duymuyor. Bu nedenle iPhoen 14 kullanıcısı, iPhona 16 almak için bir neden bulamıyor. Tasarımsal değişiklikler ise kullanıcıların "en yenisini" kullanma ihtiyacına hitap ediyor.

Apple'ın satışlardan memnun olmadığı ve iPhone 17 ile bu ihtiyaçtan faydalanmak istediği de biliniyor. Bu nedenle kamera adası tasarımının ötesinde tasarım değişiklikleri görmek mümkün. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone'ların tasarımı şimdiki haliyle iyi mi yoksa Apple radikal bir değişiklik yapmalı mı?