iPhone 17'nin Android Telefonlara Benzeyen Tasarımı Ortaya Çıktı

Bir süredir telefonlarında değişiklik yapmamakla suçlanan Apple, iPhone 17 serisinde bunu değiştirmeye hazırlanıyor. İddialara göre şirket bu sefer hem Air adında yeni bir modeli seriye ekleyecek hem de tasarım dilini baştan aşağı değiştirecek. Özellikle son ortaya çıkan görseller doğruysa şirketin yeni telefonları, Google'ın Android ile çalışan Pixel modellerine benzeyecek. İşte detaylar!

iPhone 17'ye ait olduğu iddia edilen bir görsel, Apple’ın sonunda cesur bir değişikliğe hazırlandığını bir kez daha gösterdi. Sızdırılan görsellere göre telefon, Google'ın Pixel modellerinden alışık olduğumuz yatay bir kamera dizilimi ile gelecek.

iPhone 17'ye ait olduğu iddia edilen bu tasarım, Apple’ı yıllardır duyduğumuz “ABİ AYNI TELEFON” eleştirilerinden kurtarabilir. Ancak sevinmek için acele etmeye gerek yok. Apple’ın resmi üretim sürecinden önce birçok prototip denemesi yaptığı biliniyor, bu nedenle bu panel nihai tasarımı temsil etmiyor olabilir.

Based on what was reported by my source, this would be the new iPhone 17 design. I can't be sure if the image is real, but if it were, it would reflect the leaked design. pic.twitter.com/vXhHqunzN7