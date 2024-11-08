Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay Zeka Mağdurları Arasında İlk Sırada Kadınlar Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada yapay zeka teknolojisine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yapay Zeka Açıklaması

"Yapay zeka teknolojileri ve algoritmaları mağdurları arasında ilk sırada kadınlar yer almaktadır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayrının dokunmasının mümkün olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş başvurularından sosyal medya platformlarına kadar kadınlar, yapay zekanın eşitsizliklerini artıran bu yüzüne çok sık muhatap olmaktadır" dedi ve açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Sadece dezavantajların önüne geçilmesinde değil, kadınların eşit haklara erişebilmesinde yapay zekadan istifade edebiliriz. Bunun için yapay zeka algoritmalarında dezavantajlı kesimleri gözeten temel prensiplerin belirlenmesine ihtiyaç duyuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "KADEM'in ülkemizde bu sürece öncelik etmesinde fayda vardır. Zirve'nin bu dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. İnsanı merkez etmeyen hiçbir gelişmenin hiçbir yeniliğin cazibesi ne kadar yüksek olursa olsun kıymeti yoktur" sözlerine de yer verdi.

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