Meta, Yapay Zekayı ABD Ordusunun Kullanımına Açıyor: Tartışmalar Alevlendi

Yapay zeka günümüze dahil olmaya hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir gelişme, seçim sürecini henüz bitirmiş olan ABD'de yaşandı. Gelen bilgilere göre Meta, Llama AI yapay zekasının ABD ordusu ve ABD hükümetinin kullanımına sunuldu.

Şirket, bu yapay zekanın ulusal güvenlik alanında ABD kurumlarına destek sağlayacağını belirtti. Özellikle yazılım geliştirme gibi alanlarda, Llama AI’ın ABD hükümetiyle birlikte çalışacağı bildirildi.

Llama Yapay Zeka Modeli, ABD Ordusuna Sunuldu

Meta, daha önce Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dev sosyal medya platformlarının da çatı şirketi olarak tanınmakla birlikte, şimdi üretken yapay zeka modeli Llama AI’ı stratejik ortaklıklarla ABD ordusuna destek sunmak üzere kullanmaya başlayacak. Örneğin, Meta’nın iş birliği yaptığı şirketlerden Oracle, uçak bakım belgelerinin aktarımını hızlandırarak teknisyenlerin sorunları daha etkili çözmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Lockheed Martin ise Llama AI’ı kullanarak kod üretimi ve veri analizi gibi süreçleri daha verimli hale getirmeyi planlıyor.

Tartışmalar Beraberinde Geldi

Bu durum, bazı araştırmacılar ve vatandaşlar arasında bölünmeye yol açtı. Bazı araştırmacılar, Llama AI’ın Çin tarafından savunma amaçlı kullanıldığına dair bulgulara dikkat çekerek, ABD ordusuyla iş birliği yapılmasına sıcak bakmıyor.

Ek olarak eğer Meta Llama AI’ı ABD ordusunun hizmetine sunacaksa, Llama’nın askeri, savaş, nükleer uygulamalar ve casusluk gibi alanlarda kullanımını yasaklayan kullanıcı politikasında değişiklik yapması gerekebilir.

ABD’nin 5 Kasım 2024 seçimleriyle eş zamanlı olarak bu gelişmenin duyurulması, vatandaşlar arasında fikir ayrılığına neden oldu. Bir grup, Llama AI’ın ABD ordusuna ve hükümete büyük katkılar sağlayabileceğini savunurken, diğer grup, yapay zeka sistemlerinin özellikle askeri alanlarda veri sızıntısı riski taşıdığına dikkat çekiyor.