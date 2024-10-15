Popüler Anime Death Note'un Oyunu Geliyor: Hangi Platformlara Çıkacak?

Özellikle son dönemde adından sık sık söz ettiren anime oyunlarının arasına yeni bir yapım daha katılmaya hazırlanıyor. Death Note'un oyunu üzerinde çalışıldığı gün yüzüne çıktı.

Tsugumi Ooba tarafından yazılan ve Takeshi Obata tarafından çizilen manganın anime uyarlaması, yayınlandığı dönem dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaşmıştı. 37 bölümden oluşan animenin hayranları için heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Death Note Oyunu Hangi Platformlara Gelecek?

Death Note: Killer Within olarak isimlendirilen oyun, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için derecelendirildi. Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi'nde listelenen oyunun PC ve Xbox Series X/S platformlarına gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

En iyi anime oyunları arasında yer almaya hazırlanan Death Note: Killer Within'in yayıncılığını Bandai Namco Entertainment üstleniyor. Oyunun grafikleri, hikâyesi ve oynanış sistemine dair bir bilgi mevcut değil ancak diyalog ağırlıklı ve grafik roman tarzı bir oynanış görebiliriz.

Ticari marka başvurusuna göre Bandai Namco söz konusu oyunu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da yayınlamayı düşünüyor.

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