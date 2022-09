En İyi Anime Oyunları - 2022

Anime oyunları oynamak isteyen kişiler için birbirinden eğlenceli yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Bu oyunlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz yapımı indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Anime dizileri ve filmleri izlemekten keyif alan kişiler için mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek çok sayıda yapım bulunuyor. Bu yapımların bazıları çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilirken bazıları ise beklentilerin altında kaldı.

Bu yazıda akıllı telefonunuz ya da tabletinizde oynayabileceğiniz başarılı anime yapımlarını bir arada topladık. Beğendiğiniz oyunu cihazınıza indirebilirsiniz.

Anime Oyunları Listesi

Pokémon Masters EX

ONE PIECE TREASURE CRUISE

BLEACH Mobile 3D

Dragon Ball Z Dokkan Battle

ONE PIECE Bounty Rush

Captain Tsubasa

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Yukarıda en iyi 7 anime oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca anime hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için anime nedir sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Pokémon Masters EX

1990'lı yılların en popüler anime dizilerinden bir tanesi olan Pokemon'u seven oyuncular için mobil platformda harika bir oyun bulunuyor. DeNA Co., Ltd. tarafından sunulan Pokémon Masters EX, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip rol yapma oyunudur.

Dikey formatta oynanış sunan oyunda Pokemon'lar ile birlikte savaşıyorsunuz. Sahip olduğunuz Pokemon karakterlerini güçlendirebilir ve hatta dış görünümlerini değiştirebilirsiniz. Mücadeleler için bir takım kurabildiğiniz yapımı cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

ONE PIECE TREASURE CRUISE

One Piece, 1999 yılının ekim ayında yayımlanmaya başladı ve kısa sürede dünya çapında çok popüler hâle geldi. Oldukça uzun yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan dizinin ONE PIECE TREASURE CRUISE isimli bir oyunu da bulunuyor.

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen oyun Luffy isimli gencin hikâyesini konu alıyor. Luffy, dünyanın en büyük korsanı olmak için oldukça tehlikeli olan bir maceraya adım atıyor.

BLEACH Mobile 3D

SIAMGAME tarafından sunulan BLEACH Mobile 3D, Bleach isimli animenin mobil cihazlar için geliştirilmiş bir oyunudur. Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan mobil oyunda Byakuya Kuchiki, Kenpachi Zaraki, Uryu Ishida gibi karakterleri kontrol edebilirsiniz.

Dragon Ball Z Dokkan Battle

İlk olarak 1989 yılının nisan ayında yayımlanmaya başlayan Dragon Ball Z, 1996 yılının ocak ayında sona erdi. Günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmeyi başaran animenin mobil platformda çok başarılı bir oyunu bulunuyor.

Zaman yolculuğu temasına sahip olan bir hikâyeyi konu alan Dragon Ball Z Dokkan Battle isimli yapımda Trunks, zaman makinesi aracılığı ile seyahat ederken beklenmedik bir şekilde kaza meydana gelir.

Tranks'ın aracı Dragon Ball evreninin kaosa sürüklendiği evrene düşer. Oyundaki amaç ise Trunks ile beraber çalışıp olayın arkasındaki gizemi çözmektir.

ONE PIECE Bounty Rush

One Pice anime dizisini seven kişiler için mobil platformda bir oyun daha bulunuyor. ONE PIECE Bounty Rush olarak isimlendirilen yapım, dünya genelinde oldukça popüler durumda. Öyle ki oyun Android kullanıcıları tarafından 10 milyondan fazla indirildi. Başarılı yapımın iOS sürümünün de olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bandai Namco Entertainment Inc. tarafından sunulan oyunun çok başarılı oynanış sistemi yer alıyor. Dört karakterin yer aldığı bir takımı yönettiğiniz oyunda diğer takımlar ile mücadele ediyorsunuz.

Captain Tsubasa

1990'lı yılların en popüler animelerinden bir tanesi olan Tsubasa, dünya genelinde hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin mobil platformda Captain Tsubasa isimli bir oyunu mevcut.

Başarılı oynanış sistemi ile dikkat çeken yapımda takımınızı kurabilir ve diğer takımlar ile mücadele edebilirsiniz. Uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmenize imkân tanıyan oyunda popüler dizideki çeşitli hareketler mevcut.

Yu-Gi-Oh! Duel Links

2000 yılında yayımlanmaya başlayan Yu-Gi-Oh! 2006 yılında sona erdi. Yayımlandığı dönemde tüm dünyada çok büyük bir popülerlik elde eden dizinin de diğer birçok yapım gibi oyunu bulunuyor. Yu-Gi-Oh! Duel Links olarak adlandırılan oyun, Konami tarafından sunuldu.

50 milyondan fazla indirilen kart oyununda düellolara katılabilir ve karakterinizin seviyesini yükseltebilirsiniz. Ayrıca yeni kartlara sahip olabilir ve hatta yeni özelliklerin kilidini açabilirsiniz. Keyifli zaman geçirmenize olanak tanıyan oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda anime oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımları aşağıdaki bağlantılar üzerinden erişebilirsiniz.