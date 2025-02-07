ABD'li Yetkililerden Şok Adım: DeepSeek Bu Cihazlardan Silinecek

ABD'nin Illinois Cumhuriyetçisi Darin LaHood ve New Jersey Demokratı Josh Gottheimer liderliğinde hazırlanan yeni yasa tasarısına göre Çin merkezli DeepSeek yapay zeka botu, Çin hükümetinin ABD kullanıcı verilerine erişme ihtimali nedeni ile engellemelere tâbi tutulacak.

Bu yeni yasa, DeepSeek'in sadece hükümete ait cihazlarda kullanılmasının önüne set çekiyor. Özel vatandaşlar uygulamayı indirmeye devam edebilecek ancak uzmanlar, bu adımın TikTok yasağına benzer bir sürecin başlangıcı olabileceğini düşünüyor.

Hatırlayacağınız üzere TikTok da önce yalnızca devlet cihazlarında yasaklanmış, ancak daha sonra ülkede tamamen yasaklanması için çalışmalar başlamıştı. Şu an halen geleceği belirsiz ama Beyaz Saray'ın TikTok'u satın alma ihtimali konuşuluyor.

DeepSeek Casusluk Mu Yapıyor?

DeepSeek'in yapay zeka sistemi, ABD kullanıcılarının verilerini topladığı ve Çin hükümetine ilettiği iddiasıyla eleştiriliyor. Ancak DeepSeek cephesinden bu suçlamalara henüz resmi bir yanıt gelmiş değil.

Darin LaHood, yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Çin Komünist Partisi'ne bağlı bir şirketin hassas hükümet veya kişisel verilere erişmesine asla izin veremeyiz.

DeepSeek yasağıyla ilgili ilk sinyaller, siber güvenlik şirketi Feroot Security’nin CEO'su Ivan Tsarynny'nin yaptığı analizden sonra gelmişti. Tsarynny, "ABD kullanıcı verilerinin Çin'e gönderildiğinden şüphemiz yok" diyerek hükümete uyarıda bulundu.

DeepSeek'in Yasaklandığı Ülkeler

Çinli oluşumun yasaklanması sadece ABD'de geçerli değil. Daha önce Tayvan ve Avustralya, devlet yetkililerinin DeepSeek'i kullanmasını engellemişti. İtalya ise bir adım daha ileri giderek, DeepSeek'i ülke genelinde tamamen yasaklama kararı aldı.

Sizce tıpkı TikTok gibi DeepSeek de ABD'de tamamen yasaklanır mı? Sizce DeepSeek'e yönelik bu suçlamalar ve kısıtlamalar adil mi? Yorumlarda buluşalım.