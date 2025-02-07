GTA 6, Yapay Zekayla Mı Geliştiriliyor? Take-Two CEO'su Açıkladı

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, yapay zekanın sadece bir araç olduğunu ve doğru kullanıldığında iş verimliliğini artırarak yeni iş olanakları yaratacağını açıkladı.

Zelnick'e göre yapay zeka; insanların elinden işini alan bir oluşum değil, hakları ihlal etmediği müddetçe aksine yararlı bir araç. Zelnick konuyu şöyle yorumluyor:

Sizin bugün yapay zeka dediğiniz şey işimizi kolaylaştıran ve geçmişteki teknolojik gelişmelerin de benzer şekilde istihdamı ve üretkenliğini artıran bir dijital araçtır.

CEO'lar Aynı Görüşte: Yapay Zeka Düşman Değil

Zelnick, yapay zeka düzgün bir şekilde sınırlandırıldığı zaman yoğun iş yükünü azaltabilecek bir araçtır diyor:

Yapay zekanın iş gücünü azaltması değil, tam tersine iş süreçlerini hızlandırıp verimliliği artırması gerekiyor. Eğer başka insanların büyük dil modellerini kopyalamazsak, ekstra bir sınırlama getirmemize gerek yok.

Benzer şekilde Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson da generative AI teknolojisinin oyun geliştirme sürecinde devrim yaratabileceğinin altını çizerek bir stadyum örneği kullandı. Yapay zeka kullanıldığı takdirde oyun içindeki bir stadyum tasarımı, altı ay kadar kısa bir süreye inebiliyor. Veya GTA 6'daki binaları, çevreyi, araçları; kısacası gözümüzle görebildiğimiz her türlü bileşeni ele alalım. Belki senelerce sürecek bir tasarım yapay zekanın yardımıyla çok daha kısa sürede bitirilmiş olabilir.

Hem Take-Two CEO'su, hem de EA CEO'su, yapay zekayı geliştirici araç olarak kullanma konusunda benzer görüşlere sahip ve dahi bu tekniği, şirketleri tarafında geliştirilen oyunlarda kullanmakta sakınca görmüyorlar.

Peki sizce bir oyunun geliştirilmesinde yapay zeka kullanımı doğru mu? Gelecekte daha fazla büyük şirketi yapay zekayı aktif olarak kullanırken görebilecek miyiz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.