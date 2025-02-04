Trump Açıkladı: TikTok'u Beyaz Saray Satın Alabilir

TikTok'un ABD operasyonlarını kimin satılacağı sorusu gündemi meşgul etmeye devam eidyor. Şu ana kadar Microsoft, Elon Musk, MrBeast ve Oracle gibi kişi ile kurumların bu satın alımda adı geçti. Ancak bunlardan hiçbiri henüz başarıya ulaşamadı. Son olarak bu isimler arasına Beyaz Saray da eklendi. İşte detaylar!

ABD Hükümeti, TikTok'u Satın Alabilir

Bildiğiniz üzere TikTok, Biden hükümeti döneminde ABD vatandaşlarının verisini Çin'e ilettiği gerekçesiyle ülkede yasaklanmıştı. Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlar başlamaz TikTok'un ABD'deki yasağının 75 gün ertlenmesini sağlayan bir karara imza attı ve şirkete bir süre verdi. Bu süre hala devam ederken, ilginç bir iddia gündeme geldi.

Donald Trump, hafta başı imzaladığı bir karar ile ülkede "Sovereign Wealth Fund" adında bir varlık fonu kurulmasına karar verdi. Türkiye dahil pek çok ülkede benzerlerine rastlanan bu fonun yabancı ve yerel "varlıklara" yatırım yaparak ülkenin ekonomik gücünü katkı sağlaması hedefleniyor.

Trump, TikTok'u bu fonun potansiyel yatırımları arasında örnek olarak gösterdi. Konuyla ilgili konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

TikTok ile ilgili bir şeyler yapabiliriz, belki de yapmayız. Doğru anlaşmayı yaparsak bunu gerçekleştiririz, aksi takdirde yapmayız. Ancak bunu yapma hakkım var. Bu fonun içine koyabiliriz veya çok zengin kişilerle ortaklık kurabiliriz. Birçok seçenek var.

Ancak burada önemli bir sorun var. Tahmin edebileceğiniz üzere TikTok'un sahibi ByteDance, uygulamanın ABD operasyonlarını kimseye satmak istemiyor. Biden hükümetine hayır diyerek yasağı göze alan şirket, Trump ile daha ılımlı ilişkiler kurmasına rağmen satışa yanaşmadı. TikTok yetkilileri böyle bir şeyin "teknolojik, ticari ve yasal olarak mümkün olmadığını" savundu.

TikTok'un geleceği belirsizliğini korurken, Trump'ın bu hamlesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak konusu.