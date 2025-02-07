DeepSeek ve WhatsApp, İsrail'in Suçuna Çanak Tutmuş Olabilir

Yunanistan Veri Koruma Otoritesi, İsrail şirketi Paragon Solutions'ın kötü amaçlı yazılımı aracılığıyla WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin ihlal edildiği iddialarını araştırıyor.

Söz konusu sızıntı Yunanistan'daki kullanıcıları da etkilemişti. Paragon Solutions, daha önce de Pegasus skandalıyla gündeme düştü. Şirketin yazılımları, hedef kişilerin telefonlarına sızarak mesajlarını, konumlarını ve hatta mikrofonlarını izleyebiliyor.

DeepSeek Bazı Ülkelerde Yasaklandı

Bu hafta, Avustralya, Güney Kore ve Hollanda, DeepSeek'in kamu çalışanları tarafından kullanımını yasakladı. Gerekçeleri ise uygulamanın kişisel verileri Çin devletiyle paylaştığıydı.

DeepSeek tartışmaları devam ederken Yunanistan, aynı zamanda Çin yapımı yapay zeka uygulamasının veri koruma yasalarına uygunluğunu inceliyor.

Yunan sivil toplum kuruluşu Homo Digitalis, DeepSeek'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği ve Çin devletiyle paylaşıp paylaşmadığı konusunda tatmin edici açıklamalar yapana kadar uygulamanın dağıtımının ve kullanımının askıya alınmasını talep etti.

Yapay Zeka Verilerimizi Kötüye Mi Kullanıyor?

DeepSeek kullanıcı verilerini toplama ve işleme yöntemleriyle ilgili sorulara yanıt vermekte yetersiz kalıyor ve açıklama yapmaktan kaçınıyor. Bu da onu olduğundan daha "şüpheli" bir konuma düşürüyor.

Yakın zamanda pek çok ülkenin aynı sebeplerden dolayı DeepSeek'i yasakladığına şahit olabiliriz.

Sizce WhatsApp ve DeepSeek gibi uygulamaların veri gizliliği konusunda daha sıkı denetlenmesi gerekiyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz.